Bagnacavallo. “Verde brillante”: seconda edizione per il piccolo festival dei bambini in Natura

Torna per il secondo anno, a settembre, Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura il progetto pensato dalle associazioni promotrici di Bagnacavallo Città dei bambini assieme al Comune per proporre ai piccoli e alle loro famiglie spettacoli, laboratori e letture e molto altro in parchi e spazi verdi del territorio.

Dal 3 al 22 settembre, grazie al programma coordinato dall’associazione Doremi assieme a Cercare la Luna, ci saranno incontri esplorativi, letture, spettacoli, pratiche yoga. Gli appuntamenti saranno ospitati fra Podere Pantaleone, Giardino dei Semplici e Parco delle Cappuccine.

“La prima edizione di Verde brillante è stata un’esperienza positiva e un momento di riscoperta delle piccole cose – spiegano gli organizzatori. – Ripartiamo dalle sensazioni e da quei momenti per ridarci l’occasione di sentirci comunità curiosa e sognante, e lo facciamo con proposte che spaziano dal ludico-educativo al creativo.

Ci muoveremo tra bianco e nero, ombra e luce, dentro e fuori, opposti che si incontrano, emozioni e sentimenti apparentemente in contrasto tra loro sebbene allo stesso tempo complementari. Gli appuntamenti notturni e al calar del sole porteranno i bambini in maniera sottile a contatto con il misterioso confine tra il buio e la luce che nell’infanzia costituisce un luogo interiore di aspettative e di paure con il quale è possibile imparare a relazionarsi e attraverso il quale è anche possibile esprimersi e raccontarsi.

L’invito è a partire per un viaggio che non è soltanto attenzione nei confronti della biodiversità, ma un percorso in contatto con la natura unito a curiosità e capacità di osservare e confrontare, voglia di conoscere e di approfondire per acquisire una coscienza verde di cui abbiamo tutti bisogno.”

Si inizierà venerdì 3 settembre alle 18.45 con le pratiche di giocayoga, proposte in orari insoliti per osservare il sole al tramonto e la luna. Il primo appuntamento si terrà presso il Giardino dei Semplici, mentre il secondo è previsto per venerdì 10 alle 22 al Podere Pantaleone.

Gli incontri esplorativi sono pensati per osservare, raccogliere, costruire, giocare e sperimentare i tanti materiali naturali disponibili e promuovere un approccio avventuroso alla scoperta della natura, privilegiando il movimento, i sensi, la manualità. Si svolgeranno il 6, 12 e 19 settembre al Podere Pantaleone e il 7 al Giardino dei Semplici.

Letture “green” con protagonista la natura e i suoi abitanti si terranno l’8, l’11, il 15 e il 22 settembre. Ci sarà infine spazio per gli spettacoli: L’appuntamento del signor K (Parco delle Cappuccine, 11 settembre ore 21); Lunatica (Giardino dei Semplici, 12 settembre ore 17); Il venditore di Paure (Podere Pantaleone, 18 settembre ore 21); Lumos! Improvvisazione tra luci e ombre (Giardino dei Semplici, 19 settembre ore 17).

Verde brillante è realizzato in collaborazione con le associazioni Lestes, Miss Peacock Yoga, 05QuartoAtto, Comunicando, Campsirago Residenza, Collettivo Vunder, Giocayoga, Primola, ScarlattineTeatro, Officina Teatral Actuar e con il sostegno di Natura Nuova. L’accesso a luoghi, eventi e laboratori sarà contingentato e su prenotazione, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid.