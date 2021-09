Consegnati a Cervia gli attestati di partecipazione al corso per assistenti famigliari

Si è concluso oggi, con la consegna degli attestati di partecipazione, il corso gratuito per assistenti famigliari organizzato dal Comune di Cervia in collaborazione con la cooperativa Librazione.

L’assistente famigliare presta la propria attività presso il domicilio delle persone fragili, malate o non autosufficienti, offrendo un servizio personalizzato di assistenza, di compagnia e di tutela.

Durante il corso, che si è svolto in parte in presenza e in parte in auto-formazione mediante la piattaforma di e-learning SELF – della Regione Emilia Romagna, sono state affrontate le seguenti tematiche: relazione e comunicazione, salute, aiuto nel movimento, igiene personale, igiene della casa, alimentazione, demenza, animazione e tempo libero, lavorare in Italia, principi e organizzazione dello Stato.

Il gruppo era formato da 10 persone (9 donne e un uomo) di diverse nazionalità: 5 italiani, 3 romene, 1 nigeriana e 1 moldava.

Alla consegna degli attestati è intervenuta Bianca Maria Manzi, assessore al Welfare e Servizi alla persona, Servizi sanitari, Valorizzazione e gestione del patrimonio, Volontariato, Politiche giovanili, Sviluppo tecnologico del Comune di Cervia.