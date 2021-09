Faenza. Made in Italy 2021: gli appuntamenti di venerdì 3 settembre e il programma di sabato 4 settembre

Si avvicina la prima giornata di Made in Italy, la mostra mercato della ceramica italiana in programma tra piazza del Popolo e piazza Martiri della Libertà, sabato 4 e domenica 4 e 5 settembre dove i ceramisti di tutta Italia, scelti dalla commissione, esporranno le loro produzioni.

Nel frattempo, continuano gli eventi collaterali che fanno da anteprima alla mostra-mercato. Mentre alla Galleria d’Arte Molinella prosegue, fino a domenica 5, la mostra collettiva curata da Irene Biolchini dal titolo ‘Dentro / Fuori. Arte contemporanea nelle città della ceramica italiana’, inaugurata giovedì davanti a un folto pubblico, e che propone le opere di nove artisti, a Palazzo Mazzolani, nella sede dell’Isia, alle 17.30, è in programma l’inaugurazione della mostra ‘Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963’ curata da Anty Pansera. L’esposizione è composta da 33 pezzi di uso comune, provenienti dalla collezione di Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, un omaggio alla ceramista che si è dedicata al design ceramico, rimanendo in contatto con gli artisti del suo tempo, da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo Pomodoro. La mostra continua fino all’8 ottobre (orari: dalle 10 alle 17).

Sabato 4 settembre si entra nel vivo con la mostra-mercato ‘Made in Italy’. Le piazze si riempiranno di colori e della ceramica esposte nei 110 stand degli artigiani provenienti da tutta Italia, una trentina i faentini, che proporranno produzioni e nuove collezioni dagli oggetti di design ai gioielli, dalle piccole sculture e opere d’arte fino alle stoviglie, un racconto a più voci del ‘saper fare’ dei ceramisti del Paese. La mattinata partirà alle 9 con la premiazione, in piazza Nenni, della prima edizione del Premio nazionale Vasaio Gino Geminiani. Alle 10, in piazza Martiri della Libertà, inaugurazione ufficiale della seconda edizione di ‘Made in Italy’, con il sindaco Massimo Isola e l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini. Dopo i saluti istituzionali le autorità incontreranno i ceramisti espositori direttamente agli stand. Come deciso nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto di Ravenna, per poter visitare la mostra-mercato non sarà necessario il Green Pass. Dalle 10.30, incursioni musicali nelle due piazze del mercato da parte della Brass Band del Dopolavoro Ferroviario. La segreteria per gli espositori e un punto informativo sarà in uno stand in piazza della Libertà, all’angolo con Corso Mazzini; un secondo punto informativo sarà a disposizione anche in piazza Martiri della Libertà, dove l’area della mostra mercato sarà più ampia rispetto allo scorso anno. La mostra-mercato sabato rimarrà aperta fino alle 23. Come per la passata edizione alla realizzazione e al buon andamento di Made in Italy concorreranno un gruppo di volontari delle diverse associazioni della città oltre ad alcuni collaboratori della manifestazione, in totale una trentina di persone.

Per facilitare l’accesso al centro nei giorni dell’evento, grazie alla collaborazione con Viaggi Erbacci, verrà potenziato il servizio di navetta elettrica Green-Go bus, con una corsa ogni 10 minuti da/per il centro storico con capolinea in piazzale Pancrazi (parcheggio scambiatore), il 4 settembre dalle 8.30 alle 24; il 5 settembre dalle 10 alle 22.