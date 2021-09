La panificazione è in diretta a Cervia Sapore di Sale, con lo stand del Sindacato panificatori artigiani di Confcommercio

Come da tradizione, lo stand del Sindacato panificatori artigiani di Confcommercio sarà presente a Cervia Sapore di Sale 2021, la festa che si apre oggi 2 settembre nell’area dei Magazzini del Sale e prosegue fino a domenica 5 settembre. Si potranno gustare focacce al sale di Cervia, pizza pomodoro e mozzarella, bomboloni e maritozzi, pane romagnolo, ciambella romagnola, crostata. In alcune serate sarà possibile degustare anche gli ‘zucaren’ con crema zabaione, il tipico biscotto ravennate.

Per quattro giornate (dal 2 al 5 settembre, appunto) sarà attivo il laboratorio del Sindacato panificatori sotto la Torre di San Michele. Da molti anni, il Sindacato panificatori artigiani Confcommercio non rinuncia alla presenza nel week end del gusto e della tradizione settembrina cervese con uno stand dedicato alla panificazione e ai prodotti artigianali da forno per far conoscere a cittadini e turisti le tipicità del territorio, utilizzando esclusivamente prodotti della nostra tradizione locale.

I Panificatori di Confcommercio ringraziano per la collaborazione ed il sostegno le ditte Coap Forlì (dal 1959 punto di riferimento per il food service), Molino Naldoni, CAT di Matulli Giuseppe e C, Areca System, Monti Roberto & C.