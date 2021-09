Russi. “Rivoluzione Dante” n° 2: dal Purgatorio al Paradiso

La seconda serata dell’evento “Rivoluzione Dante”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Russi, si terrà venerdì 3 settembre a Palazzo San Giacomo, luogo simbolo del territorio russiano e già caro al percorso de “Le belle bandiere” in Romagna. Una lettura in musica sotto le stelle in cui Elena Bucci e Marco Grosso interpreteranno alcuni canti della Divina Commedia di Dante Alighieri accompagnati dalle musiche di Dimitri Sillato oltre che da brani, riflessioni, pensieri e domande a cura di alcuni attori della compagnia o ad essa vicini. Lo spettacolo, andrà in scena alle 21. L’ingresso è gratuito.

“Le parole di Dante rimbalzano attraverso i secoli fino a noi, dopo essere state a volte dimenticate, a volte banalizzate, dopo avere illuminato tanti artisti e lettori prima di noi. Ancora ci trasformano, come soltanto la poesia sa fare. Ad ogni lettura quest’opera parla in modo diverso, cangiante come il potere visionario della lingua poetica.”- così Elena Bucci sottolinea come il talento dei singoli possa diventare memoria e ricchezza per tutti, una lingua universale anche a distanza di settecento anni.

Anche questa seconda data, inserita all’interno del ricco calendario Russi Estate 2021, vedrà coinvolte la Pro Loco di Russi come “memoria storica” e la neonata associazione 48026 Entertainment per rimarcare la contemporaneità dei grandi classici.