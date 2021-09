Allo Spazio MONOGAO21 la mostra di Marcello Landi “Ritratto del poeta da giovane”

Lo Spazio MONOGAO21 – Arte e lettere sito in via Alberoni 5 a Ravemma presenta, per i 700 anni della morte di Dante, Marcello Landi con la mostra “Ritratto del poeta da giovane”. L’inaugurazione Live art dell’artista avverà venerdì 3 settembre dalle 20.30.

“Questa insolita mostra di Marcello Landi – scrive Claudio Cerritelli – propone la rilettura di un’opera realizzata oltre vent’anni fa (1996). Del resto, in qualunque stagione della sua ricerca Landi ha evocato – quasi inconsciamente – l’incanto sospeso della sua città, intrecciando sulle mappe immaginarie del passato traiettorie figurali e trame letterarie in reciproca commutazione. Lo ha sempre fatto con spirito visionario, come se ogni esito del fare creativo potesse sottrarsi alle cristallizzazioni del contemporaneo. Tale condizione del suo essere artista caratterizza anche il modo di evocare una figura antica e contemporanea come quella di Dante, soprattutto se il tramite è l’immagine sacralizzata delle sue ossa conservate a Ravenna”.

La mostra sarà aperta sino al 13 settembre 2021 tutti i giorni dalle 20 alle 22 e sarà a cura di Luca Donelli e Carlotta Dragoni. Testi di Claudio Cerritelli, Bruno Bandini e Giuseppe Plazzi.

www. http://monogao21.it/

monogao21gallery@gmail.com