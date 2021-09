Cultura e Sport alla Rocca Brancaleone con “l’assalto al Castello”

L’associazione sportiva Shine a.s.d, e la cooperativa Il Papavero Guide Turistiche, hanno unito le forze per creare un evento unico e creativo, per grandi e piccini. Nella suggestiva cornice della fortificazione Rocca Brancaleone di Ravenna, risalente al XV secolo, i più piccoli potranno sperimentare di prima mano un vero assalto al castello, utilizzando strutture posizionate per simulare possenti bastioni e mura imponenti, ed essendo seguiti da istruttori di Parkour. Attraverso il movimento e la sperimentazione motoria, i bambini potranno immergersi in tempi passati e imparare qualcosa sulla storia della loro città, divertendosi! Sia per i genitori e accompagnatori, che per i più piccini, è anche prevista una rilassante ed illuminante passeggiata con guida turistica, durante la quale i segreti e la storia della Rocca brancaleone, verranno svelati dalle guide della Cooperativa Il Papavero.

Verranno affrontati temi come la società cavalleresca, la nascita e l’evoluzione dei castelli e la vita della struttura cittadina della Rocca Brancaleone ai tempi in cui era ancora una “macchina da guerra” voluta dal doge di Venezia. L’evento avrà luogo Sabato 4 e Domenica 5 Settembre e sarà diviso in vari turni da 1 ora ciascuno, a partire dalle ore 9.30 alle 12.30 per la mattina, mentre dalle 15.30 alle 18,30 per il pomeriggio. Per poter partecipare basterà prenotarsi mandando un messaggio a Michela 331 8718139. Questo evento si ripropone di dare seguito all’obiettivo delle due realtà coinvolte, di rendere la città e le sue bellezze fruibili da tutti ed in modi creativi ed innovativi, attraverso i due grandi medium della cultura e dello sport.

Ecco il link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1011839979638507/, ed i siti web di Shine www.shineparkour.com e de Il Papavero http://www.guide-ravenna.com/ .