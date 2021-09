Delegazione FAI Ravenna propone l’incontro “tramonto alla Torraccia”

La Delegazione FAI di Ravenna, in collaborazione con la Proloco di Lido di Dante, organizza per sabato 4 settembre alle 17.30 “Tramonto alla Torraccia”, un incontro conoscitivo con visita guidata ai resti dell’antica torre litoranea di avvistamento.

Edificata nella seconda metà del XVII secolo, la torre aveva funzioni di avvistamento e di protezione ed era posta in prossimità dell’allora imboccatura del Naviglio o Canale Panphilio, il sistema portuale realizzato a sud di Ravenna fra il 1652 e il 1654. Oggi di proprietà della cooperativa agricola Cab Terra, la Torraccia costituisce un interessante reperto storico che consente di conoscere l’evoluzione idro-geologica della zona e l’importanza che la struttura portuale riveste da sempre per la città di Ravenna.

La Delegazione FAI di Ravenna intende far conoscere questo antico monumento, per promuoverne la tutela e la valorizzazione.

Sabato 4 settembre sarà Giovanni Gabbianelli, responsabile Ambiente della Delegazione FAI di Ravenna, ad introdurre i visitatori alla storia antica e recente della Torraccia. Interverranno l’archeologa Isotta Damassa e Carlo Zingaretti, autore del volume “La Torraccia”, recentemente edito da Il Girasole.

Al termine dell’incontro, degustazione di piadina del “Paradiso di Dante” di Lido di Dante.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione della cooperativa Cab Terra e al sostegno della Fondazione Flaminia. Per partecipare, alla quota di 10 euro comprensivi di contributo FAI e degustazione, è necessaria la prenotazione sul sito https://faiprenotazioni.fondoambiente.it entro giovedì 2 settembre.

L’evento si svolgerà nei terreni coltivati adiacenti alla Torraccia: i partecipanti sono invitati a munirsi di propria seduta o coperte.

L’iniziativa si tiene all’aperto e nel rispetto delle normative anti-Covid attualmente in vigore. Ritrovo presso la Torraccia, via Marabina 153, Ravenna. Parcheggio possibile sul posto.

Info: ravenna@delegazionefai.fondoambiente.it