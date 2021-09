ELEZIONI A RAVENNA –29 / Diario elettorale del 3 settembre: Fratelli d’Italia lancia la doppia sfida, a de Pascale e per la leadership nella destra

Oggi 3 settembre – dalle 8 del mattino – i vari responsabili politici hanno cominciato a depositare le liste per le elezioni comunali di Ravenna del 3 e 4 ottobre. E sarà una lunga teoria di liste e candidati – forse 29 liste o di più oppure di meno, a seconda delle sorprese dell’ultima ora – che si concluderà solo domani 4 settembre a mezzogiorno. Poi giochi chiusi, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori.

Intanto Fratelli d’Italia al Bar Nazionale in Piazzetta dell’Unità d’Italia – sembra un intreccio di nomi studiato apposta per esaltare la cifra patriottica – ha presentato la sua lista con Alberto Ferrero, Roberto Petri, Michele Barcaiuolo e, naturalmente, il candidato Sindaco Filippo Donati. In realtà Fratelli d’Italia ha fatto molto di più: ha lanciato una vera sfida al Pd e alla sinistra per il governo della città, ma anche alla Lega per la conquista della leadership nella destra.

Gli uomini di Giorgia Meloni ci credono, puntano a un risultato a due cifre (nelle regionali del 2020 ottennero il 9%), “il risultato elettorale più importante di sempre nel dopoguerra per la destra politica qui a Ravenna”. Si considerano la forza più in auge del centrodestra: “siamo noi – dicono – la forza trainante della coalizione in Italia e a Ravenna.” Annunciano per il 18 settembre l’arrivo in città di Ignazio Larussa e accarezzano l’idea che possa arrivare perfino lei, Giorgia Meloni, la lider maxima. Insomma un partito, quello di Ferrero, che sprizza ottimismo da tutti i pori e sente il vento in poppa. Ma andiamo con ordine.

La destra sta arrivando anche a Ravenna: Fratelli d’Italia sarà “traino della coalizione di Donati”

Alberto Ferrero, Portavoce provinciale di Fratelli d’Italia fa gli onori di casa e introduce i temi forti della campagna elettorale della fiamma. “Ravenna è cristallizzata da troppi anni, qui governano sempre le stesse forze. Noi possiamo portare una ventata d’aria nuova. Ce n’è bisogno. Loro non sono in grado di fare nemmeno quello che promettono” e qui Ferrero elenca il mancato completamento della circonvallazione di Ravenna, il mancato scavo dei fondali del porto, la non adeguata salvaguardia delle valli e delle pinete, il continuo consumo di suolo che gli altri avevano promesso di fermare, i 700 anni di Dante “passati sotto silenzio”.

Ma l’alternativa c’è, è qui, dice Ferrero. Chi si candida dall’altra parte può fare tutti i distinguo che vuole ma alla fine accetta le politiche fallimentari del centrosinistra di questi anni. “Noi proponiamo un’altra idea di Ravenna. Bisogna stare o di qua o di là” scandisce chiaro il portavoce di Fd’I che subito aggiunge: “Siamo noi il traino del centrodestra e dell’alternativa. Se vince Donati ci sarà aria nuova a Ravenna e la nostra città potrà tornare a pensare in grande.”

Roberto Petri ricorda la figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa e poi torna a battere sul tasto di Fd’I come forza trainante del centrodestra e dice chiaramente: “Siamo pronti a governare sia a livello locale, sia a livello nazionale. Se Donati vince abbiamo una squadra di professionisti inseriti nella vita di questa città, capaci di governare bene Ravenna.”

Tocca a Michele Barcaiuolo, portavoce regionale: “Fratelli d’Italia cresce nei sondaggi, nei territori, nella sua classe dirigente. La destra politica tornerà in Consiglio comunale a Ravenna dopo 10 anni, sicuramente con diversi esponenti. Saremo la sorpresa di questo voto. Ad ogni elezione alziamo l’asticella, abbiamo l’ambizione di guidare la coalizione di centrodestra.” E oltre: “Le otto liste di de Pascale sono uno specchietto per le allodole, dentro c’è tutto e il contrario di tutto, ma così è difficile poi governare. Il nostro orizzonte non è di 5 anni, se vinciamo con Donati governeremo per 10 anni.”

Infine tocca a Filippo Donati che, come qualche giorno fa alla conferenza stampa della Lega, parla di campagne ravennati e di centro storico dove troppe cose non vanno o sono abbandonate, soprattutto perché chi governa “non ascolta i cittadini”. Sul forese calca la mano e dice che alcune zone sono “fuori civiltà” nel senso che non ci sono gli standard minimi di civiltà che appartengono alla Romagna. Donati va oltre e dice: “Le nostre campagne gridano vendetta sul piano sociale, da anni non è stato fatto nulla, mancano marciapiedi, pensiline, lampioni, ci sono piste ciclabili che finiscono nel nulla, il patrimonio pubblico è abbandonato. Manca la cura del territorio e manca l’amor proprio.”

Il candidato del centrodestra ne ha anche per il centro di Ravenna che è “stato lasciato andare” a partire dalla zona della stazione che “dovrebbe essere il miglior biglietto da visita per una città turistica e invece è in pieno degrado”. Per il candidato del centrodestra c’è molto da fare e, prima di tutto, c’è bisogno di ascoltare le persone.

Poi l’affondo sulle promesse non mantenute da chi è al governo della città: dove sono finiti l’Albergo a 5 Stelle nel Palazzo della Provincia, il Beach Stadium, il Nuovo Palasport o il Nuovo Palazzo degli Uffici Comunali chiede retoricamente e polemicamente Donati. “Non è stato fatto nulla” si risponde. Anche lui batte sul tasto di una città “cristallizzata” dallo stesso sistema politico, e ha aggiunto una nota di colore: siamo “infangati”, forse intendeva “impantanati”.

Poi una precisazione che potrebbe suonare in contraddizione con quanto aveva detto un attimo primo: “A Ravenna si sta bene, ma non è grazie al Pd, si sta bene malgrado il Pd e grazie ai ravennati.” L’affondo finale: “Siamo noi l’alternativa e stiamo per arrivare. Tenetevi le scarpe da ginnastica ai piedi perché ci sarà da fare in settembre per conquistare i voti, ma anche dopo bisognerà continuare a correre per cambiare Ravenna.”

Alla domanda sul rapporto con le altre liste del centrodestra in un ipotetico ballottaggio, Ferrero e Petri dicono che i rapporti sono buoni con tutti e non sarà difficile trovare un accordo. Barcaiuolo è dapprima più tranchant e parla di altre listarelle con tono sprezzante, affermando che il centrodestra unito è insieme a Donati. A chi gli fa notare che Forza Italia non può essere liquidata come una listarella, il portavoce regionale risponde correggendo il tiro: “Forza Italia non è una listarella, certo, e noi rispettiamo le scelte diverse. Ma Ravenna è l’unico caso in regione in cui noi e Forza Italia non siamo alleati.” Ricordando anche che i rapporti di forza sul campo parlano chiaro.

La lista di Fratelli d’Italia per Ravenna:

Alberto Ferrero, capolista

Renato Esposito

Gabriella Agoston

Claudio Angeli

Francesco Armiento

Andrea Balestra

Marianna Baroncini

Walther Binni

Andrea Celeste Bongiovanni

Matteo Caponegro

Marianna Cavalieri d’Oro

Silvana Ceroni

Elisa Ciastelli

Rodika Corti

Donato Rosario Di Iorio

Angelo Nicola Di Pasquale

Marcello Faustino

Massimo Focaccia

Carlotta Fussi

Giuliano Garavini

Giada Guerra

Giuliano Lelli Mami

Maria Angela Mazzotti

Claudio Melandri

Andrea Monti

Simonetta Morgagni

Angela Nonni

Riccardo Pellerino

Samuela Poggi

Luisa Scaffa

Stefano Tramonti

Barbara Vincenti

Michele de Pascale ad Andalo a fianco di Daniele Perini e Amare Ravenna

Su Facebook Michele de Pascale posta le foto del suo annuale “pellegrinaggio” ad Andalo per salutare i 350 anziani di Amare Ravenna che come ogni fine estate si sono recati nella località trentina per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia. Una consuetudine nata anni fa e che i Sindaci di Ravenna non mancano di onorare ogni anno. Tanto più in un anno elettorale come quest’anno e trattandosi di Amare Ravenna, la creatura di Daniele Perini, consigliere comunale di maggioranza, ora capolista della lista civica de Pascale Sindaco.

Stasera venerdì 3 settembre invece alla Festa dell’Unità di Porto Fuori il PD parlerà di “Lavoro, porto, infrastrutture al centro della ripartenza” con Andrea Corsini, assessore regionale Emilia-Romagna e Marinella Melandri, della segretaria Cgil Ravenna.

Mingozzi (Pri): “a San Michele una viazza troppo pericolosa”

Giannantonio Mingozzi, candidato dell’Edera, in occasione della discussione sulla pista ciclabile Bologna-Ravenna che interessa anche Villanova ha convenuto che occorrono strumenti in grado di sanzionare chi guida fuori regola. La strada che collega San Michele a Villanova di Ravenna, la Via Viazza di Sotto, in particolare nel tratto che segue il cavalcaferrovia, in entrambe le direzioni diventa quotidianamente pista per moto e auto che la percorrono a velocità intollerabili, pur essendoci il limite dei 70 orari, e quindi occorrono strumenti di controllo e di dissuasione per evitare pericoli e rischi in una Viazza stretta e con molte curve. Lo hanno chiesto alcune famiglie a Giannantonio Mingozzi, candidato dell’Edera, in occasione della discussione sulla pista ciclabile Bologna-Ravenna che interessa anche Villanova. Mingozzi ha convenuto che occorrono strumenti in grado di sanzionare guide fuori regola, nonchè per mezzi pesanti sempre più numerosi e che mettono a rischio la normale viabilità; “segnalerò agli organi competenti la situazione perché assumano provvedimenti, come abbiamo fatto per la via Faentina nel centro del paese e soprattutto in prossimità della nuova scuola materna” ha detto Mingozzi.

Al quarto “Giovedi dell’Edera” di ieri a San Michele confronto su agroindustria, produzioni agricole e nuovi servizi. Giannantonio Mingozzi, candidato del PRI, ha sottolineato in apertura la necessità che “il porto venga dotato di nuove strutture rivolte alla commercializzazione della frutta e dei prodotti deperibili, ad esempio un polo del freddo con magazzini frigoriferi utile per le merci dei container refrigerati e la catena agroalimentare, che veda la partecipazione di Regione, istituzioni pubbliche, associazioni agricole e le principali imprese e terminal operanti nella movimentazione, nella distribuzione, nella logistica e imbarco e sbarco”. Anche Franco Albertini, indipendente nella lista dell’Edera, ha parlato di un porto sempre più internazionale che ha bisogno di maggiori collegamenti gomma e ferro; Massimo Masetti, direttore del Consorzio Agrario e Stefano Francia presidente della CIA hanno evidenziato l’importanza delle risorse idriche per una agricoltura di eccellenza e il dovere di promuovere con più tutele e impegno le nostre produzioni che competono in tutto il mondo; il tecnico agronomo Gianni Baccarini ha detto che l’investimento in una sana agricoltura è ancora redditizio a condizione che gli enti pubblici e il Piano di risorse europee sostengano le produzioni italiane che sono tra le migliori in assoluto. Nelle conclusioni il capolista del PRI Eugenio Fusignani, vicesindaco, ha ricordato come la tradizione e la storia dei repubblicani è basata per tanta parte sul mondo contadino e bracciantile e oggi “vogliamo guidare la modernizzazione del sistema agricolo romagnolo verso quei traguardi che meritano industrie e società di trasformazione dei prodotti nate proprio dai sacrifici di cooperatori e di quegli operatori e proprietari agricoli illuminati e coraggiosi”.

Alla festa di Ravenna Coraggiosa oggi Maria Cecilia Guerra e domani Arturo Scotto

La “Festa di Marina” di Ravenna Coraggiosa è stata inaugurata ieri sera 2 settembre dall’intervista al senatore Vasco Errani, mentre il capolista Gianandrea Baroncini ha presentato i candidati della lista “Coraggiosa”. Questa sera 3 settembre l’appuntamento politico della serata sarà “Il contrasto alle disuguaglianze, la parità di genere, il PNRR”: ne parleranno alle 21 Maria Cecilia Guerra Sottosegretaria dell’Economia e delle Finanze (nella foto sopra), Federico Alessandro Amico Consigliere regionale e Raffaele Vicidomini Segretario confederale provinciale CGIL Ravenna. Coordina Maura Masotti del tavolo Welfare generativo, contrasto alle disuguaglianze e lotta alle povertà di Ravenna Coraggiosa.

La festa giunge alla terza serata domani, sabato 4 settembre – sempre nel giardino della Casa del Popolo Articolo Uno, in viale dei Mille 13 a Marina di Ravenna -; alle 21 incontro su “Nel segno di Gino Strada: per un mondo solidale, per un’Europa più democratica”: dibattito con Arturo Scotto coordinatore nazionale di Articolo Uno e Francesca Mazzotti responsabile di Amnesty Emilia-Romagna. Coordina Luca Cortesi del tavolo Diritti, lotta alle discriminazioni di Ravenna Coraggiosa.

È obbligatorio il Green Pass per entrare. Per informazioni e prenotazione dei posti per il dibattito, 392 7939304 (Mariella).

Gli altri candidati

Giuseppe Roccafiorita non si candida per ragioni personali. Ad un passo dal deposito delle liste, piccolo colpo di scena nella compagine civica de Pascale Sindaco, di cui è capolista Daniele Perini. Infatti, l’avvocato Giuseppe Roccafiorita (nella foto sopra) ha ritirato la propria candidatura per ragioni strettamente personali (di salute, ha precisato, anche se non si tratta di qualcosa di grave) che gli impedirebbero di poter svolgere il proprio mandato di consigliere, se eletto. Per cui non ha senso nemmeno essere in lista, dichiara al telefono Roccafiorita, che conferma in ogni caso tutta la sua stima e il suo appoggio a Michele de Pascale.

Gianfranco Santini candidato sindaco per Potere al Popolo: “cari centrodestra e centrosinistra, la legalità e la sicurezza, che sbandierate tanto per raccogliere voti, passano anche dall’antimafia”. “Sappiamo che a qualcuno forse interesserà poco, ma vogliamo toccare un argomento troppo spesso sottovalutato nella nostra realtà: le infiltrazioni delle mafie nel tessuto economico e sociale, nostro e limitrofo. – dichiara Gianfranco Santini di PaP che cita diverse vicende giudiziarie degli ultimi anni – A Ravenna vari immobili (circa 12) sono stati confiscati in questi anni. Sappiamo da un intervista all’Avv. Argentieri, dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), che dal 2007 al 2016, sono stati destinati al Comune 5 appartamenti, una villetta e 2 uffici, tra Lido Adriano, Marina Romea, Mezzano e Ravenna e che la Regione finanzierà 6 progetti, il cui costo è di 141.900 euro (con 92.000 euro di contributo) per riconvertirli. Su questo ultimo punto chiediamo che ci sia la massima trasparenza su chi decide le assegnazioni ai vari enti e su come vengono usati i fondi e chiediamo, ovviamente, che diventino patrimonio della comunità con finalità sociali, come previsto.”

“Ma quindi cosa sta succedendo? Succede che le mafie stanno sfruttando da anni tutte le crisi (economiche e sanitarie) che, mettendo in ginocchio tanti settori, favoriscono le infiltrazioni nel sistema economico. – continua Santini – La mancanza di credito per le piccole aziende le fa diventare appetibili per l’acquisizione e il riciclaggio dei capitali sporchi in possesso delle mafie. E che dire dell’organizzazione nel mondo del lavoro, come denunciamo da sempre, delle false cooperative in molti settori (logistica, servizi, agroindustria) e delle forme di caporalato che ormai emergono tristemente anche da noi (agricoltura e servizi)? Il tutto con lo sfruttamento più bieco dei lavoratori, spesso migranti. Chiediamo a tutti di intervenire e di portare il tema nel dibattito politico cittadino, non possiamo più sottovalutare la situazione. Caro centrodestra e caro centrosinistra, la legalità e la sicurezza, che sbandierate tanto per raccogliere voti, passano in buona parte da questa azione di contrasto alle infiltrazioni mafiose!”

PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO