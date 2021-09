La scuola è pronta a ripartire. Davoli (Uff. Scolastico Ravenna): “Insegnanti in cattedra già dal primo giorno. Non accadeva da 10 anni”

Mentre gli studenti si godono gli ultimi 10 giorni di vacanze estive prima del suono della campanella che segnerà il ritorno sui banchi, nell’Ufficio scolastico della provincia di Ravenna (ex provveditorato), si stanno mettendo a punto le ultime operazioni tra incarichi e nomine. Anzi, per essere esatti, incarichi e supplenze sono già stati assegnati, un vero e proprio record, rispetto agli ultimi dieci anni.

“Posso assicurare che quest’anno scolastico si avvia in maniera molto positiva, rispetto agli anni precedenti, anche pre-pandemia – dichiara il Dirigente Paolo Davoli, Ufficio scolastico della provincia di Ravenna -. A livello nazionale sono stati immessi in ruolo 60 mila docenti e ciò significa, per la provincia di Ravenna, 400 docenti già assegnati. Da 15 anni a questa parte è la prima volta che le immissioni sono state fatte già a luglio. Anche le supplenze sono in dirittura di arrivo e prevediamo quindi di assegnarle tutte, entro i primi giorni di settembre, fatto salvo le situazioni legate a possibili rinunce. Quindi, possiamo dire che, rispetto allo scorso anno, siamo in anticipo di un mese anche sulle supplenze. Più complicata è la situazioni delle nomine per il sostegno, che non sono state ancora completate poiché mancano i docenti specializzati benché vi siano ancora posti vacanti – prosegue -. Dalla prossima settimana andremo a coprire anche questi, ma con insegnanti non specializzati”.

C’è quindi soddisfazione negli uffici di via di Roma 69, dove si scaldano le macchine perché siano pronte a partire dal 13 settembre. Rispetto all’anno che sta per iniziare, Davoli ribadisce che sarà privilegiata la didattica in presenza. “I protocolli sono stati adattati, rimangano le precauzioni come il distanziamento e la mascherina, ed è stata introdotta la novità del Green Pass per gli insegnanti e gli ATA. Lo scorso anno la scuola del primo ciclo è riuscita a lavorare in presenza per otto mesi e ci auguriamo che quest’anno ciò valga anche per le secondarie di primo e secondo grado”.

Davoli pone l’accento sulle risorse aggiuntive stanziate quest’anno per la scuola: “A livello nazionale, con il decreto Legge 111 del 2021 “Per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche”, sono stati stanziati circa 422 milioni di euro per il personale aggiuntivo (che l’anno scorso era chiamato “Personale Covid”), la cui copertura è prevista fino al 31 dicembre, ma è probabile che venga prolungata. 400 milioni sono stati ripartiti tra le Regioni, garantendo lo stesso importo dello scorso anno, che verrà assegnato in base a tre criteri: numero alunni; numero classi numerose (con più di 23 alunni); indice di fragilità (evidenziato dalle Prove Invalsi). Gli altri 22 milioni di euro sono stati stanziati per le scuole che hanno almeno 5 classi con più di 26 alunni”.

“Altra novità importante, che interessa la nostra Regione e in particolare le scuole della provincia di Ravenna, riguarda l’entrata in ruolo dei nuovi Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, (ex Segretario della scuola) – prosegue -. Avevamo molte scuole senza DSGA e ora 22 posizioni sono state occupate (sulle 44 scuole in provincia)”.

Il Dirigente sottolinea anche l’arrivo delle risorse aggiuntive assegnate agli istituti in seguito al Decreto Sostegni Bis, stanziati dal Governo: 1,9 milioni di euro, ripartiti tra le 44 scuole ravennati che si sommano ai finanziamenti ricevuti per il funzionamento delle scuole.

“C’è uno sforzo significativo e collettivo da parte delle scuole, degli insegnanti, degli enti locali, del Governo – commenta -. E’ chiaro che in questa situazione complessa, i problemi vanno affrontati e risolti anche in base al mutare della pandemia. Personalmente mi sento di dire che il mondo della scuola sta lavorando per risolvere le criticità”.

Rispetto al Green Pass per personale scolastico e ATA, Davoli non teme le sacche di resistenza. “Credo si tratti solamente di qualche situazione isolata. E’ stata identificata la posizione di chi non può ricorrere al vaccino e queste situazioni saranno tutelate. Per il resto la normativa va seguita e le scuole l’applicheranno con serenità. Sarà attivata anche la piattaforma unica a livello nazionale per semplificare i controlli da parte delle scuole. In ogni caso credo la categoria degli insegnanti sia una di quelle più vaccinate quindi non ritengo vi saranno gravi problemi. Le singole situazioni verranno poi gestite”.

Sul tasto dolente dei trasporti, il provveditore spiega che “nell’incontro tenutosi in Prefettura a Ravenna pochi giorni fa è stata confermata la capienza dell’80% per il trasporto pubblico e scolastico. I protocolli sono stati aggiornati ed i gestori del servizio hanno assicurato che il parco mezzi è stato in parte rinnovato”.

E sul rischio ritorno in DAD dichiara: “L’anno scolastico inizia privilegiando la didattica in presenza. Al momento un piano B non è stato elaborato. Adesso si lavora al Piano A ma è chiaro che se dovesse cambiare la situazione per un aumento dei contagi, e le Regioni dovessero tornare arancioni o rossi, i presidenti di Regione potrebbero predisporre, nelle aree interessate, un ritorno alla didattica a distanza. Quindi il piano B, c’è: è tornare all’esperienza dello scorso anno”.

In vista del 13 settembre, il dirigente augura al mondo della scuola “un anno carico di fiducia, ripresa ed energia. Sicuramente serve uno sforzo da parte di tutti per ripartire e fronteggiare le difficoltà. La scuola ha voglia di ricominciare nonostante le criticità, e c’è fiducia. Mi sembra che nella grande comunità della scuola in tanti stiano facendo la propria parte, dalle istituzioni nazionali a quelle locali, dai dirigenti agli insegnanti. Vedo un senso positivo di comunità” conclude.