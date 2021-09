Lugo. Accordo per il collegamento ciclopedonale tra Lugo Ovest e il Centro Città

Venerdì 3 settembre, è stato sottoscritto un accordo, per la durata di 3 anni, con la famiglia De Cesare/Margotti relativamente al collegamento tra la Via Moruzzi e la Via D’Annunzio, nel quartiere di Lugo Ovest, in prossimità del Canale dei Mulini (oggetto di tutela paesaggistica ed elemento di grande interesse storico-naturalistico per l’intera comunità).

Il percorso consentirà, dopo alcune opere di manutenzione straordinaria a carico del Comune, un collegamento con il Centro della Città per la mobilità ciclo pedonale in attesa di una soluzione definitiva più razionale e sicura.

L’Amministrazione ha voluto ringraziare la Proprietà per la fattiva disponibilità dimostrata nell’interesse dell’intera collettività.