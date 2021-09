“Rassegna Dante”: agli ex Salesiani di Faenza Fabio Pusterla presenta la sua produzione poetica

Il quarto appuntamento della “Rassegna Dante” ospiterà, venerdì 3 settembre alle ore 18.00 nel giardino interno del complesso ex Salesiani, presso E-Bistrot, l’autore svizzero Fabio Pusterla, una delle voci più significative del panorama letterario contemporaneo. Oggetto della presentazione sarà la sua produzione poetica più recente, posta in relazione all’opera dantesca. L’incontro partirà da Cenere o Terra (Marcos y Marcos, 2018) il cui titolo è tratto dal IX canto del Purgatorio, ma si svilupperà anche attorno alle più recenti pubblicazioni: Requiem per una casa di riposo lombarda (Marcos y Marcos, 2021) e Truganini (L’arcolaio, 2021). Parte della sua opera è stata raccolta nel 2009 nella prestigiosa collana bianca Einaudi: Le terre Emerse – poesie scelte 1985-2008.

Dialogheranno con l’autore Monica Guerra e Rossella Renzi.

Martina Drudi, insegnante della Scuola di Musica Sarti, accompagnerà la serata al pianoforte con musiche di F. Schubert, J. S. Bach, L.v. Beethoven.

Prenotazione obbligatoria: indep.poetry@gmail.com

www.independentpoetry.org