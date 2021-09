Ravenna. Dal 4 settembre la mostra “Nel Vuoto” e il “Piccolissimo Cineatro”

Da sabato 4 settembre la mostra “Nel Vuoto” e il “Piccolissimo Cineatro” per due spettatori alla volta in Darsena Pop Up. Il Circolo degli Scrittori garantisce “forti emozioni nell’aria”.

La mostra dal 4 settembre in Darsena: durante i vari lockdown il Circolo degli Scrittori lancia il concorso letterario NEL VUOTO / IL TEMPO DELLA RESTITUZIONE. Partecipano centinaia di persone da tutta Italia e finalmente il 4 settembre saranno esposti i vincitori e i selezionati.

Il podio è stato scelto da una giuria d’eccezione: oltre a Il Circolo degli Scrittori, Eraldo Baldini e Ivano Marescotti sono stati invitati a valutare tutti gli scritti e a selezionarne 3, ovvero Grazia Togni, Francesca Mazzoni ed Elena Vignoli. I loro pannelli di oltre due metri e gli scritti di altri selezionati andranno a coprire la rete fronte molo della Darsena pop up.

La Mostra rappresenta metaforicamente il percorso interiore di riscatto nei confronti di un periodo buio e privativo. lo sforzo creativo di trovare soluzioni differenti per affrontare periodi inaspettati.

La Mostra vuole accompagnare lo spettatore in un percorso di parole per poi guidarlo nella parte finale che presenterà la video proiezione dei monologhi degli attori di Teatro Accademia Marescotti.

Questa parte finale rappresenterà, infatti, l’epilogo della ricerca: un nuovo modo di interpretare e fruire uno spettacolo teatrale in un mondo pandemico in cui i teatri (in quei mesi in cui la classe TAM avrebbe dovuto esibirsi) erano inaccessibili.

Il Piccolissimo Cineatro per due spettatori alla volta: vedrete in DARSENA POP UP una piccola scatolina con scritto sopra “piccolissimo Cineatro”. Una installazione artistica provocatoria che vuole comunque -letteralmente nel suo piccolo- portare un messaggio di arte e cultura. Due metri o duecento, spazi e non spazi, case e non case, l’arte può sempre arrivare. Che sia per due persone alla volta o mille insieme.

All’interno del Piccolissimo Cineatro troverete 2 sedie e la video proiezione dei monologhi degli allievi di Ivano Marescotti, che sotto la sua regia, hanno sviluppato un prodotto diverso, cimentandosi tra videocamere, set, tempi, luci. Marescotti, uno sperimentatore inarrestabile Ivano Marescotti ha fatto di un impedimento una opportunità.

Trovandosi con una decina di allievi durante i vari lockdown, bloccati da coprifuoco e limitazioni, ha introdotto un nuovo approccio di insegnamento.

Lo stesso Marescotti racconta: “A Marzo del 2020, con il primo lockdown, stavo lavorando con i miei allievi a diverse scene che come sempre avremmo presentato in un teatro gremito di persone. A seguito delle limitazioni che tutti abbiamo vissuto, non potendo lavorare su un palco e a stretto contatto, abbiamo trasformato il problema in opportunità. Come? Con il Cinema: ogni allievo ha preparato con la mia regia un monologo e lo ha interpretato a suon di Ciak davanti a tre telecamere…Abbiamo introdotto così a Teatro Accademia Marescotti nuovi concetti, nuove conoscenze: il montaggio, gli inserti musicali e sonori, i filtri di colorazioni e primi piani alternati a campi lunghi.”

Eraldo Baldini e la sua riflessione su quest’epoca:lo scrittore, nella giuria del Concorso con Ivano Marescotti, ci regala anche in questo contesto una riflessione preziosa che sarà esposta in Mostra. Non vi sveliamo nulla. La potete leggere, anche questa, dal 4 Settembre, dalle ore 18 in Darsena pop up.