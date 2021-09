Rossini Open Lugo. Dante & Bach si fondono nel nuovo spettacolo di Matteo Belli e Paolo Dirani

Venerdì 3 settembre alle 21, nel Chiostro della Collegiata, è un debutto assoluto per lo spettacolo “A riveder le stelle” (Dante inside Bach) con l’attore bolognese Matteo Belli ed il pianista di origine lughese Paolo Dirani. Un’intensa e drammatica lettura dantesca commentata con la musica del Kantor nell’anno del settimo Centenario Dantesco, all’interno delle proposte MAECI per le celebrazioni dantesche.

A riveder le stelle (Dante inside Bach) non solo vive nella fusione di parole e musica, ma mette in scena una sorta di dialogo amoroso tra due mondi di età lontane, apparentemente irraggiungibili l’uno dall’altro, ma accumunati da un intimo e magico respiro, mescolando e amalgamando le opere di due Immortali dell’Arte di sempre, Dante Alighieri e Johann Sebastian Bach. La sublime poesia delle terzine in endecasillabi della Divina Commedia evocata dall’attore Matteo Belli, noto per il sapiente uso virtuosistico della propria voce, si intreccia alle armonie e alle polifonie di Partite, Toccate, Suite francesi e inglesi, Clavicembalo ben temperato e Variazioni Goldberg interpretate al pianoforte moderno dal pianista Paolo Dirani.

Ancora nel magnifico Chiostro della Collegiata sabato 4 settembre alle 21 sarà la volta della “La serata del bel canto: arie d’opera da Rossini a Verdi” con tre emergenti interpreti vocali come il soprano Iolanda Massimo, il tenore Fabrizio Daluiso e il basso russo Radoslaw Ungur, con il londinese Richard Barker al pianoforte, vale a dire uno dei migliori accompagnatori di canto del momento, ex primo pianista al Teatro alla Scala di Milano. In programma romanze e arie d’opera di autori polacchi anonimi e di Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Puccini, Reynaldo Hahn.

Domenica 5 settembre di nuovo “doppia porzione” come per tutte le domeniche di Rossini Open: alle 11 nella Rocca Estense il “Concerto Aperitivo” degli allievi della Scuola di Musica Malerbi in un “tutto Schumann”: la pianista Sofia Donato suona il Carnevale di Vienna op. 26, Francesco Ruani i Kreisleriana op. 16, Riccardo Martinelli il Carnaval op. 9. La sera alle 21 nel Chiostro della Collegiata “L’Histoire du soldat” di Igor Stravinsky (nel cinquantenario della morte), cioè il celeberrimo melologo per voce recitante e trio con pianoforte su testo di Charles Ferdinand Ramuz, eseguito dal Trio Stravinsky con la regia, le scene e i costumi del “musicattore” Luigi Maio nei panni del narratore della faustiana vicenda di un uomo che vende l’anima al diavolo, nella variante di un soldato che vende il suo violino. “La sua recitazione ha veramente del diabolico e, contemporaneamente, dell’umano – è stato scritto dell’interpretazione di Luigi Maio -. Assume una valenza quasi metafisica di critica radicale alla società capitalistica, un j’accuse che ricorda, con molta ironia però, il famoso “io so” pasoliniano”.

Il costo dei biglietti è di 10 euro (posto unico) e 5 ridotti, tranne per i concerti alla Rocca sforzesca che sono a ingresso libero.

Vendita dei biglietti online sul sito www.vivaticket.com , presso la biglietteria del Teatro Rossini, Via Emaldi 47, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12, e la sera dello spettacolo ai rispettivi desk dei luoghi di spettacolo.

INFO: 0545 38542, info@teatrorossini.it, www.teatrorossini.it