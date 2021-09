Andrea Maestri: dissento dalla scelta di far esibire Polunin, antifemminista, omofobo, che esibisce sul proprio corpo tatuaggi di estrema destra

DISSENTO dalla scelta di far esibire questo artista in una produzione del Ravenna Festival (Dante Metànoia) in corso al Teatro Alighieri della nostra città.

Basti leggere la descrizione che ne fa Repubblica in questo articolo: “Sul petto ha tatuato il volto di Vladimir Putin, nei confronti del quale dichiara “totale identificazione”. Esorta il genere maschile a recuperare il proprio ruolo “guerriero”, in una concezione selvaggia in cui l’uomo è più simile a un “leone” o a un “lupo” e la donna è la preda. Quanto ai valori del femminismo, anche in questo la sintesi è piuttosto banale ma comunque marcatamente caratterizzata da un pensiero dominante: “Le femmine cercano di prendere il vostro ruolo perché non le scopate più”. Si chiama Sergei Polunin, 29 anni, ucraino con passaporto russo, ballerino di indubbio valore artistico ma dai contenuti quanto meno discutibili.”

Il Comune sa o sapeva? Condivide la scelta “artistica” del Ravenna Festival?

Personalmente, non mi sento di dare il mio benvenuto ad un artista (sicuramente tale nella sua arte, di cui non discuto) nazionalista, antifemminista, omofobo, che esibisce sul proprio corpo tatuaggi di estrema destra.

Andrea Maestri

(opinione postata su Facebook)