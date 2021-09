OraSì, buon test a Sansepolcro con Chiusi

Seconda uscita stagionale per l’OraSì Ravenna che sul campo di Sansepolcro (AR) ha incontrato San Giobbe Chiusi, squadra inserita nello stesso girone dei giallorossi nel prossimo campionato di A2.

Come in occasione del test con Faenza, il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto, con l’OraSì che si è imposta nel secondo parziale. Il punteggio sommato è stato 68-59 per i toscani e il miglior marcatore giallorosso è stato Daniele Cinciarini con 18 punti. Nell’OraSì si è visto in campo per la prima volta il playmaker statunitense Austin Tilghman.

I ragazzi di coach Lotesoriere torneranno in campo già domani a Castel San Pietro Terme per una nuova amichevole con UCC Assigeco Piacenza, altra formazione di A2. La gara, con inizio alle ore 18.30, sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine facebook delle due due società.

San Giobbe Chiusi – OraSì Ravenna 16-6, 14-21, 15-15, 23-17. Totale 68-59

Tabellino OraSì: Tilghman 4, Berdini 3, Cinciarini 18, Gazzotti 11, Arnaldo, Denegri 3, Oxilia 4, Simioni 16, Ciadini NE, Laghi NE, Giovannelli NE. All.: Lotesoriere