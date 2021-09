Tiro a Segno Nazionale di Ravenna: l’impianto ravennate ospita i Campionati Italiani di Target Sprint

Domenica 5 settembre, al campo di tiro del Tiro a Segno Nazionale di Ravenna in via Pag, gli atleti qualificatisi alle varie selezioni regionali si affronteranno nelle rispettive categorie per la conquista del titolo di Campione Italiano 2021 nella disciplina del Target Sprint. Provenienti da ogni parte d’Italia, decine di atleti si sfideranno cercando di coniugare al massimo precisione di tiro, velocità e resistenza.

Il Target Sprint è uno sport praticabile a partire dai 12 anni e senza limiti di età massima. Disciplina sportiva promossa e sostenuta in questi ultimi anni dalla ISSF – International Shooting Sport Federation – si sta sempre più diffondendo a livello mondiale e guadagna appassionati ovunque, in virtù della sua spettacolarità. Si compone di tre tranche di corsa di 400 metri intervallate da due serie di bersagli di cinque, da abbattere con carabina ad aria compressa. Risulta vincitore colui che fa segnare il miglior tempo al taglio del traguardo.

Il Tiro a Segno Nazionale di Ravenna è fra le squadre leader in questa categoria: oltre a innumerevoli medaglie e titoli a livello nazionale e internazionale, vanta anche il titolo di campione del mondo nella categoria juniores e la medaglia d’argento a squadre di ITA1 (con Giovanni Pezzi) e la medaglia di bronzo a squadre di ITA2 (con Niccolò Mingozzi), conquistate nel 2018 a Changwon, in Corea.

Questi gli atleti ravennati che saranno in gara: Giovanni Pezzi, Chiara Piazza, Mirco Melandri, Matteo Masotti, Matteo Filippi, Giorgio Berlese, Silvia Antonicelli, Elisa Chiarucci, Paolo Romanini.