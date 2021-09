Ammutinamenti. Per il Festival di danza urbana una domenica ricca di eventi tra Almagià e Darsena di Ravenna

Domenica 5 settembre giornata ricca di eventi a Ravenna per Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore organizzato e promosso dall’Associazione Cantieri Danza.

Dopo il primo appuntamento della giornata alle ore 9 (Parco Deserto Rosso) con il giardino motorio, a cura del coreografo Nicola Galli, il pomeriggio si apre con Invito alla danza, progetto pluriennale dell’Associazione che presenta quest’anno gli esiti performativi dei laboratori coreografici (ore 17) con le allieve delle scuole di danza della città e alle ore 19 con i performer del territorio (Artificerie Almagià – area esterna, Darsena di città e Parco Deserto Rosso).

La nuova edizione di Invito alla danza ha visto confrontarsi e lavorare insegnanti di danza delle scuole del nostro territorio e performer con Alessandro Carboni, artista visivo, performer e ricercatore la cui produzione artistica orbita attorno alla complessa rete di permutazioni tra spazio e suoi elementi costitutivi (luoghi, persone, relazioni), usando lo spazio scenico come piano di proiezione da cui fa emergere le riflessioni e questioni critiche legate al mondo contemporaneo. Attraverso il suo metodo di mappatura urbana e composizione coreografica EM Tools (EMT), Alessandro ha guidato il gruppo in un percorso volto a sollecitare le molteplici possibilità di indagine e costruzione del rapporto tra il corpo e lo spazio urbano della città di Ravenna.

Alle ore 17.30 (Artificerie Almagià). Manfredi Perego, tra i coreografi più significativi della danza contemporanea, va in scena con Primitiva, sorta di viaggio all’interno della più antica percezione di sé, quella animalesca. Primitiva nasce da una ricerca incentrata su elementi primari che abitano la corporeità: è un viaggio mnemonico all’interno della più antica percezione di sé, quella animalesca e al contempo impulsiva e fragile. La coreografia è anche utopia, l’utopia di riscoprire l’origine di impulsi sconosciuti da noi creati, con tutto il timore che ne consegue nel percepire sottopelle una natura che non sapevamo abitarci, o che, forse, abbiamo solo intuito.

Alle ore 21 la Banchina Darsena di città vede protagonista Tagadà, creazione che nasce da un’idea di Fabritia D’Intino e si sviluppa grazie alla collaborazione con la danzatrice Daria Greco e il musicista Federico Scettri, vincitrice del bando Danza Urbana XL 2021 del Network Anticorpi XL. L’idea nasce dall’osservazione del presente nel periodo di pandemia: un tempo in cui le relazioni si sono spostate radicalmente sulle piattaforme online e lo spazio virtuale ha acquisito un’importanza fondamentale. In Tagadà le performer abitano lo stesso luogo senza mai incontrarsi e si condizionano a vicenda attraverso uno scambio indiretto di informazioni.

Gli appuntamenti si concludono (ore 22 – Artificerie Almagià) con The Angular Distance of a Celestial Body dell’artista Alessandro Carboni,una riflessione trasversale sul processo cartografico inteso come rappresentazione ridotta della superficie terrestre e dei fenomeni che su di essa si osservano. Il lavoro condensa sulla scena il percorso di ricerca intrapreso da Alessandro Carboni negli ultimi dieci anni e segna un passaggio necessario dall’imprevedibilità delle dinamiche indagate dall’artista nello spazio urbano alla determinatezza della partitura scenica, dal processo alla rappresentazione. È la narrazione immaginifica del potenziale sotteso alla creazione artistica, capace di mettere in discussione le categorie di pensiero e aprire lo sguardo a nuove percezioni del reale. Una dichiarazione di incertezza che diventa possibilità.

Ultima giornata per girovagare nel Garage Sale, mercatino vintage e second hand, performance e live music (dalle 17 alle 23 – Banchina Darsena di città) e per entrare nella Casa come città (Artificerie Almagià – area esterna) di Nicolò Calandrini e Francesco Rambelli / Associazione Denara, installazione ed esperimento di psicologia urbana collettiva.

Il Festival Ammutinamenti ospita inoltre quest’anno una sezione dedicata alla videodanza (fino al 7 settembre – MAG – Magazzeno Art Gallery) con gli estratti di Alessandro Carboni, Nicola Galli e Manfredi Perego dal progetto video di TIR Danza intitolato T9 e con INFICTION, la miniserie dedicata al rapporto tra l’artista e la sua ricerca di C. G. J. Collettivo Giulio e Jari.

Il Festival è in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura; realizzato con il contributo di: MIC – Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ATER Fondazione – Circuito Multidisciplinare dell’Emilia Romagna, Network Anticorpi XL.

A partire dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai luoghi di spettacolo esclusivamente a chi è munito di certificazione verde COVID-19 (Green Pass), in ottemperanza al D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 da non più di sei mesi. All’ingresso dei luoghi di spettacolo il personale di servizio è tenuto a verificare la validità del certificato. Potrà inoltre essere richiesto il documento di identità a verifica della corrispondenza tra identità dello spettatore e dati contenuti nella certificazione. Per maggiori informazioni sulla certificazione verde consultare il sito www.dgc.gov.it/web.

