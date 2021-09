Domenica 5 settembre dalle 10 alle 13 al Magazzino del Sale Torre torna il Premio Cervia Ambiente 2021 conferito a Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia e Le Scienze. Si terrà una Lectio magistralis su Il futuro dei nostri mari. Attilio Rinaldi del Centro Ricerche Marine e CerviaAmbiente, interviene su tropicalizzazione del Mediterraneo con particolare riferimento al caso Adriatico mentre Erika Magaletti di ISPRA, interviene su La Direttiva comunitaria Marine Strategy e la sua applicazione nei mari italiani. Consegna il premio il sindaco di Cervia, Massimo Medri. Conduce i lavori Salvatore Giannella.

Alle 10.30 dalla Torre San Michele parte la Passeggiata Patrimoniale Tipologia di pesca tra passato e presente. Da Borgomarina all’area dei Salinari, tutte le suggestioni con il racconto di una comunità legata al mare e alla pesca. Dalle 15.30 sul Porto Canale e banchina del Piazzale dei Salinari continuala distribuzione del sale al pubblico fino ad esaurimento del carico della burchiella.

Alle 17.00 in Sala Rubicone La Pasta Fresca come si prepara la sfoglia e il suo compenso. Associazione Culturale Casa delle Aie. Alle 17.00 al Magazzino del Sale Torre Zucarèn al Sale Dolce di Cervia. I tradizionali biscotti ravennati in abbinamento allo zabajone, alla crema pasticciera e all’Albana passita, una iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione Fornai e Pasticcieri di Cervia e Ravenna e AIS Romagna.

A seguire, alle 18.00 Osso, l’ultimo libro di Michele Serra. Questa storia inizia con l’apparizione di un cane. Un cane sbucato da chissà dove, magro ed emaciato che a malapena riesce a reggersi sulle zampe. La presentazione alla presenza dell’autore è condotta da Luca Iaccarino. Alle 19.30 Appetiti. Storie di cibo e passione. Si tratta del nuovo libro del giornalista, scrittore e critico gastronomico Luca Iaccarino con le storie vissute in prima persona. La presentazione alla presenza dell’autore è condotta da Giovanna Zucconi.

In salina visite a piedi, in barca, in trenino dalle ore 11.00 alle 17.30 organizzate da Cooperativa Atlantide. Per info e prenotazioni 0544973040 – salinadicervia@atlantide.net

Alle 17.00 alla salina Camillone la visita guidata a cura del gruppo Culturale Civiltà Salinara . Per info: 3474661513

MUSA museo del sale “Agostino Finchi” sarà aperto tutta la giornata dalle 11.00 alle 12.30 , dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 24.00.

Il programma si completa con 10 stand gastronomici e mercatino del gusto per una offerta gastronomica e di cibo di strada di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, dimostrazioni di realizzazione di pane e pasta fresca. I prodotti al sale dolce di Cervia sono tanti: cioccolata, formaggi, gorgonzola, grappa, birra, biscotti, piadina, salumi, giardiniera, mozzarella di bufala campana, pesce. Accessi e luoghi della festa saranno regolamentati secondo i protocolli in vigore, ai fini della sicurezza. Sapore di Sale gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna.