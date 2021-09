Massa Lombarda. Chiusura provvisoria della pista ciclabile in Viale Quadri

Procedono le opere di riqualificazione del plesso scolastico “L. Quadri”. Da lunedì 6 settembre il tratto antistante di pista ciclabile sarà chiuso per consentire lo svolgimento dei lavori.

Il transito pedonale sarà possibile sul lato opposto. I lavori avranno una durata di circa 3-4 settimane.

Inoltre, per lunedì 6 settembre saranno completati i lavori relativi all’ampliamento dei percorsi esterni della scuola per far fronte alla pandemia in corso.