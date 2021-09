Medaglia d’oro ai campionati regionali di beach tennis per il cervese Giacomo Pollino

A conclusione dei Campionati Regionali di Beach Tennis sotto l’egida della Federtennis, svoltisi il 3 e 4 settembre a Lido degli Estensi, l’atleta cervese Giacomo Pollino, che milita nel CRB di Cesena, già vincitore dei Campionati Italiani di Viareggio, ha conquistato il gradino più alto del podio vincendo tutte le gare del singolare under 16 e conseguendo il titolo di Campione Regionale.

A seguire, spettacolo palpitante nel doppio under 14. Sono scesi in campo i Campioni Italiani Leonardo Pivi, titolato atleta del Pura Vida Sport Academy di Riccione, e nuovamente Giacomo Pollino.

Gli incontri disputati, tutti ad alto contenuto tecnico, hanno visto imporsi la coppia Pivi-Pollino che ha conquistato il gradino piu’ alto del podio con grande soddisfazione dei tecnici, preparatori ed accompagnatori che li hanno seguiti in tutti questi mesi.

Una due giorni veramente impegnativa per tutti gli atleti, che si sono alternati in campo nel bell’impianto messo a disposizione dal Bagno Prey per l’importante evento, che ha regalato fasi di gioco veramente emozionanti all’insegna dello sport e dello spettacolo.