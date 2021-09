Faenza. Torna il 12 settembre la mostra mercato “Ieri l’altro”

Riparte da Piazza del Popolo, domenica 12 settembre, dalle 9 alle 18, “Ieri l’Altro” la mostra mercato dedicata a modernariato, collezionismo, antichità e vintage.

L’evento, organizzato da Blu Nautilus, è nato nel 2010 e si è svolto, con continuità, alla Fiera di Faenza fino a febbraio 2019 con qualche timida ripresa nell’ottobre 2020. Quest’anno arriva in Piazza del Popolo, il cuore della storia, della cultura e del commercio faentino, per sopperire alla mancanza di disponibilità dei padiglioni fieristici, ora utilizzati come hub vaccinale.

L’edizione 2021 prevede la partecipazione di circa quaranta espositori per una mostra dedicata ai tanti appassionati di manufatti, arte, ricordi ed oggetti “di una volta”. L’appuntamento con “Ieri l’Altro” in Piazza del Popolo a Faenza è la seconda domenica del mese, fino a novembre. Le prossime giornate previste saranno il 10 ottobre e il 14 novembre. La mostra mercato coordinata da Blu Nautilus, gode del patrocinio del Comune di Faenza e della collaborazione di Faenza C’entro, Consorzio che persegue l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico di Faenza e del suo centro storico.

Per accedere non sarà necessario il green pass ma vigono le norme previste di utilizzo della mascherina, igienizzazione e distanziamento. Per info Blu Nautilus srl tel.054153294 info@fiereantiquariato.it