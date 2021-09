Cervia Città Giardino. Visita guidata a piedi nei Giardini dell’Eden per un omaggio a Dante

In occasione delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta organizzate dal Comune di Ravenna “Cervia Città Giardino” ha avviato una ricca programmazione di eventi per avvicinare e approfondire la figura del Poeta, unico e irripetibile, insieme alla sua immensa Divina Commedia.

Martedì 7 settembre alle ore 17.30, con ritrovo presso il Piazzale dei Salinari a Cervia, è in programma una passeggiata gratuita tra i Giardini dell’Eden con delle guide speciali: Wolfgang Ziegler di Stoccarda, l’artista di land art Oscar Dominguez e la responsabile del Servizio Verde del Comune di Cervia Flavia Mazzoni, ideatrice e coordinatrice del progetto “Dante e i giardini dell’Eden”.

Alla passeggiata sarà presente la Delegata al Verde del Comune di Cervia Patrizia Petrucci che porterà i saluti istituzionali.

A piedi, partendo dal Piazzale dei Salinari a Cervia, i partecipanti potranno ammirare alcune delle 28 aree verdi, realizzate in omaggio al Sommo Poeta e trasformate per l’occasione in scenari che evocano momenti della grande avventura dantesca.

Tutti gli allestimenti di “Cervia Città Giardino”, distribuiti su Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata, sono visitabili gratuitamente fino al 3 ottobre 2021.

L’iniziativa è inserita all’interno della rassegna “Viva Dante 2021” organizzata dal Comune di Ravenna. Per informazioni: IAT Cervia Tel. 0544 974400 – www.cerviacittagiardino.it