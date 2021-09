Coronavirus a Ravenna: oggi 29 positivi, nessun ricovero. In Regione i casi sono 396

LA SITUAZIONE DEL 7 SETTEMBRE IN PROVINCIA DI RAVENNA

Sul territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 29 casi: si tratta di 13 pazienti di sesso maschile e 16 pazienti di sesso femminile; 7 asintomatici e 22 sintomatici; 29 in isolamento domiciliare e nessun ricoverato. Nel dettaglio: 21 per contact tracing; 2 per sintomi; 1 test privato; 5 test per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.164. Oggi la Regione non ha comunicato decessi; sono state comunicate invece 34 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 32.624. I casi emersi oggi:

11 a Ravenna

9 Faenza

3 Cervia

3 Lugo

1 Bagnacavallo

1 Casola Valsenio

1 Russi

LA SITUAZIONE DI OGGI 7 SETTEMBRE IN REGIONE

In Emilia-Romagna sono 396 i nuovi positivi su 33.628 tamponi eseguiti (1,2%). L’età media dei nuovi positivi è di 36,2 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 415.448 casi di positività.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.017.885 dosi di vaccino. Sul totale sono 2.818.829 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 457 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 386.467. Diminuiscono i casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 15.593 (-63 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.138 (-60). Purtroppo, si registrano due decessi in provincia di Ferrara: una donna di 80 anni e un uomo di 90. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.388. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 45 (-4 rispetto a ieri), 410 quelli negli altri reparti Covid (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia:

100.567 a Bologna e Imola (+ 119)

70.224 a Modena (+ 64)

50.236 a Reggio Emilia (+ 24)

40.324 a Rimini (+ 37)

32.624 a Ravenna (+ 29)

31.415 a Parma (+ 12)

25.748 a Piacenza (+ 57)

25.161 a Ferrara (+ 25)

21.043 a Cesena (+ 15)

18.106 a Forlì (+ 14)

Il report con l’andamento settimanale dell’epidemia in regione è disponibile al link https://bit.ly/3jNFiUg