Marina di Ravenna. Ultimo concerto della stagione all’Hana-Bi con Kelman Duran e Cemento Atlantico

Per l’ultimo concerto della stagione sotto la tettoia dell’Hana-Bi arrivano Kelman Duran e Cemento Atlantico, per un viaggio ai confini del mondo contemporaneo attraverso beat, sample e field recording, martedì 7 settembre.

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. Gli accessi all’evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

Kelman Duran è un artista di origine dominicana cresciuto a Los Angeles. Ha esordito su Hundebiss Records con il disco “1804 Kids”. Il suo primo full album, “13th Month”, è uscito nel 2018 per l’etichetta Apocalipsis Records. Resident dj per RAILUP, il party underground di Los Angeles, e host di EDITS, il suo programma su NTS Radio di Londra, fonde nelle sue produzioni e nei suoi set influenze afro-caraibiche e molto altro in ambiziosi nuovi mondi sonori.

Cemento Atlantico è il primo progetto discografico del producer e dj romagnolo Alessandro “Toffolomuzik” Zoffoli. L’album d’esordio electro-world “Rotte Interrotte” nasce dall’esigenza di tradurre in musica le esperienze di viaggio vissute degli ultimi anni. Trip hop, dubstep e chillout si intrecciano con world music ed elementi etnici, come se il punto di partenza fosse Bristol, anziché Cesenatico, e quello di arrivo fosse invece tutto da sonorizzare, tutto da esplorare. Più che un album, “Rotte Interrotte” è uno scrigno di racconti messi a tempo a occhi chiusi, nella profonda convinzione che tramite il suono si possa immaginare il mondo senza vederlo.

Hana-Bi

Viale della Pace 452g – Marina di Ravenna

Inizio ore 21.30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere

Ristorante aperto a cena

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141