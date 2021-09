Come si fanno le tagliatelle? Le Sfogline di Massa Lombarda lo spiegano su Youtube e Facebook

Proseguono le celebrazioni dei 770 anni dell’amicizia di Massa Lombarda e Marmirolo (Mn), anche in modalità virtuale, in attesa di programmare un incontro dal vivo tra le amministrazioni e i cittadini delle due città. E’ già visibile on line, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune di Massa Lombarda, il videoclip dedicato a un’eccellenza culinaria del territorio, le tagliatelle, preparate dalle sapienti mani di una sfoglina doc.

Il video è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione Pro Loco e del suo presidente Antonio Falzoni, che nel video illustra la tradizionale Sagra delle Sfogline, mentre Lucia, una delle sfogline che in quell’occasione si occupa della preparazione della pasta fresca, mostra la preparazione delle tagliatelle, piatto forte della tradizionale Sagra che tipicamente si svolge a Massa Lombarda nel mese di agosto.

Numerose le iniziative già realizzate in maniera congiunta dalle amministrazioni delle due città, partite a febbraio con una videoconferenza che ha coinvolto le due giunte comunali, e proseguite con le mostre fotografiche dedicate al gemellaggio, a Massa Lombarda la mostra dal titolo “Massa Lombarda Marmirolo 770” allestita al Centro Culturale Venturi, alla quale ha fatto seguito la mostra dedicata allo stesso tema, allestita a Marmirolo all’interno delle vetrine dei negozi del centro.