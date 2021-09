Ravenna. Dantephemera, cittadini e collezionisti ravennati protagonisti

La bacheca della Società Dante Alighieri, accanto al Caffè Teodora di Matteo Bergamaschi, sarà il fulcro dell’iniziativa Dantephemera: al suo interno ogni mese cittadini ravennati esporranno le loro ‘ephemera’ dantesche di vario genere (dalle cartoline alle medaglie, dai menù a oggetti e libri curiosi…). Grazie al comitato di ripensando Ravenna, saranno protagoniste anche altre associazioni fra le quali RavennaFood che organizzerà mensilmente un evento gastronomico inaugurato dalle torte medievali alle erbe di Angela Schiavina per la serata dell’11 settembre.

Corrado Ricci fu il crocevia culturale del centenario dantesco del 1921. Ora la ‘sua’ strada, via Corrado Ricci, è il crocevia della ‘zona del silenzio’. Portici e via storica di Ravenna, zona di passeggio e di frequentazioni, prospicente la dantesca San Francesco e la via da cui si intravvede la Sua tomba con il chiostro da Lui frequentato.

È da via Corrado Ricci che si intersecano le mille iniziative per il 700esimo anniversario e le due storiche istituzioni ravennati dantesche, il Centro Dantesco dei Frati Minori Francescani e la Società Dante Alighieri insieme con VivaDante, hanno promosso ‘DANTEPHEMERA’ con l’importante contributo del Comitato “Spasso in Ravenna” per la valorizzazione della progettualità delle vie e dei borghi. Un’originale iniziativa che coinvolgerà via Corrado Ricci, per tutta la durata delle celebrazioni che, causa Covid, si prolungheranno anche nel 2022, insieme a diverse altre associazioni ravennati, ai commercianti della via e alla società civile ravennate espressa dai tanti collezionisti di oggetti danteschi.

Marco Miccoli donerà immagini contemporanee di Dante prodotte da artisti internazionali, che si vedranno in sequenza alzando lo sguardo e daranno identità ai ‘portici dell’INA’, la parte coperta della via Corrado Ricci. Inoltre, i negozi e gli artigiani esporranno nelle loro vetrine inattesi simboli danteschi di qualità estetica e gastronomica, come ad esempio tre vini romagnoli con etichetta d’autore dedicata a Paradiso, Inferno, Purgatorio, le scatole di biscotti della drogheria San Domenico e l’Olio Dante nella versione del 700esimo anniversario.