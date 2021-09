Faenza. WAM! Festival viaggia a pieno regime: tutti gli appuntamenti del weekend

WAM! Festival di Arti Performative Contemporanee a Faenza viaggia ormai a pieno regime. Il Festival, giunto alla sua nona edizione, è curato da Compagnia Iris e Andrea Fronzoni. Il tema 2021 è la CURA, che ognuno degli artisti presenti ha interpretato a suo modo. Quest’anno gli organizzatori hanno puntato sull’anima GREEN del Festival, organizzando gli spettacoli solo durante l’orario diurno e occupando molti parchi faentini, il giardino botanico del parco Malmerendi e il prato, i filari, i campi e il bosco di Villa Emaldi. Protagonisti delle prossime giornate saranno il gruppo Le Pratiche del Corpo, Debora Bettoli e Rosarita Berardi, la Compagnia Barbarossa e l’americana Stephanie Miracle con i suoi Fakers.

Tutti gli appuntamenti del weekend:

Giovedì 9 settembre // 18:00 presso Villa Emaldi // passeggiata immersiva, restoring

performance, danza, bosco

spettacolo incluso nel pacchetto serata “Ascolti in Villa”

Quando faccio silenzio

diretto da Paola Ponti / Compagnia Iris

interpreti Lisa Silvagni, Kate Pilbeam, Valentina Amadei, Tatiana Zapata, Roberta Galassini,

Emanuela Bandini, Valentina Moretti, Silvia Lippi, Patrizia Filippi, Barbara Specchia, Noemi

Montanari

musica Armand Amar

giovedì 9 settembre // 20:30 presso Villa Emaldi // concerto inedito

spettacolo incluso nel pacchetto serata “Ascolti in Villa”

Voce come principio

voce, Pianoforte, Elettronica, oggetti vari Marga Debora Bettoli

scrittura e narrazione Rosaria Berardi

venerdì 10 settembre // 18:30 presso Parco Baden-Powell // danza

ESERCIZIO D’ASCOLTO – la terra e l’altro –

Idea, coreografia e danza di Alessio Barbarossa e Valentino Porcu

Musiche di Davide Friello

sabato 11 settembre // 17:00 presso Parco Bertozzi (Stacchini) // danza

ESERCIZIO D’ASCOLTO a 4 – la terra e l’altro –

Da un’idea di Alessio Barbarossa e Valentino Porcu

danzano Beatrice Guastalla, Flavia Dule, Valerio Palladino e Valerio Cassa

musicista Enrico Guastalla

Sabato 11 settembre // 18:30 presso cortile Palazzo Mazzolani // danza

Fakers Club: Episode 21 & 22

diretto da Stephanie Miracle and the Fakers

interpreti Johann Geidies, Jordan Gigout, Liliana Ferri, Charlotte Virgile and Alejandro Russo

musica Simon Camatta, Omar Zubair and Blue Dot Sessions

