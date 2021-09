Il Venerdì del “Buon Vivere”, il 10 settembre il giornalista Domenico Quirico affronta la situazione in Afganistan

Ad un giorno dal 20esimo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle che sconvolsero il mondo, il Festival del Buon Vivere dedica, venerdì 10 settembre, un incontro all’attuale situazione dell’Afganistan, alle sue contraddizioni profonde e ai nuovi scenari.

Alle 18.30 alla Chiesa di San Giacomo Domenico Quirico, giornalista, corrispondente dai principali teatri di guerra del pianeta e profondo conoscitore degli scenari internazionali, dialoga con Mario del Pero, professore di Storia Internazionale di Parigi (in video) e M.B., giornalista afgana rifugiata in Italia. L’incontro è moderato dalla giornalista Sabika Shah Povia.

La giornata del Buon Vivere termina alle 21.30 con il live-show tributo a Robbie Williams dei Rolls Robbie.

Sabato 11 settembre, alle 11.30 alla Chiesa di San Giacomo Massimo Cirri (speaker e autore di Caterpillar di Rai Radio2) presenta “Green Solutions Awards 2020-21”. Quattro importanti aziende del territorio forlivese (Conscoop, Formula Servizi, Idrotermica Coop e Siem Sistemi), eccellenze nell’edilizia sostenibile, sono state protagoniste nella costruzione della Scuola del Comune di Pesaro premiata a livello internazionale come la più sostenibile d’Europa e tra le più performanti al mondo. Le aziende, che rappresenteranno l’Italia alla COP26 a Glasgow, racconteranno la loro esperienza nell’edilizia sostenibile.

L’evento è curato da Conscoop, Formula Servizi, Idrotermica Coop e Siem Sistemi.

Inoltre: alle 10 in Piazzetta delle Operie di via Paradiso 5: “Da Francesca a Piccarda. Incontro letterario sull’umano e il divino femminile in Dante.” Con: Manuela Racci (docente). A cura di: Comitato scarpe spaiate. Per informazioni e prenotazioni dalle 17.00 alle 19.00 chiamando il 3311040192

Tutti gli appuntamenti in programma saranno fruibili in presenza, gratuitamente, rispettando le regole anticovid

