Matteo Mucciarella si aggiudica al Circolo Tennis Cesarea Ravenna il 15° trofeo “SO.NA.D” di 3° categoria maschile

Matteo Mucciarella si aggiudica da protagonista il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesarea Ravenna Sport Center, il 15° trofeo “So.Na.D”.

In una finale tra due giovanissimi, entrambi del 2005, il 3.2 ravennate portacolori del Ct Zavaglia, allievo della Ravenna Tennis Academy, ha battuto nettamente per 6-2, 6-2 il 3.2 Tommaso Servadei (Tc Faenza), testa di serie n.4. Notevole la prova di Mucciarella per tutto il corso del torneo, finale compresa, forse Servadei è arrivato un po’ stanco al match-clou dopo la battaglia vinta in semifinale per 6-4, 3-6, 6-1 sul 3.3 locale Matteo Trasforini. Mentre Matteo Mucciarella, testa di serie n.3, si era imposto nell’altra semifinale sull’altro portacolori di casa, il 3.2 Alberto Scafoletti (n.2), per 2-6, 6-1, 6-0.

Quarti: Matteo Trasforini (3.3)-Claudio Vivani (3.2, n.1) 6-3, 6-2, Tommaso Servadei (3.2 n.4)-Gian Matteo Zanzi (3.2) 4-6, 6-0 e ritiro, Matteo Mucciarellia (3.2, n.3)-Simone Bezzi (3.3) 5-7, 6-4, 6-1, Alberto Scafoletti (3.2, n.4)-Moreno Menghetti (3.3) 6-4, 6-2.

Al termine la premiazione effettuata dal presidente del Circolo, Cesare Guiotto.

Con il torneo nazionale di 3° riparte alla grande la stagione tecnica ed organizzativa del Club ravennate guidato dal presidente Cesare Guiotto che ora può programmare sul medio-lungo periodo nuove attività e progetti tecnici e strutturali.