Mercato europeo dei sapori fa tappa a Cervia

Manca poco al taglio del nastro della XVIII° edizione del Mercato Europeo dei Sapori d’Europa che colorerà e profumerà Piazza Andrea Costa a Cervia con tre giorni di stand enogastronomici e oggettistica. Da venerdì 10 a domenica 12 settembre colori, profumi, sapori e artigiani arriveranno in Piazza Andrea Costa offrendo alla città un fine settimana internazionale. Germania, spagna, Inghilterra, Grecia, Francia e sapori orientali animeranno per tre giorni la città che, come consuetudine, attende l’appuntamento settembrino per un “viaggio” tra prodotti internazionali. L’apertura degli stand avverrà venerdì mattina alle ore 10.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative nazionali e regionali per prevenire la diffusione di Covid-19. Gli organizzatori desiderano pertanto ricordare che, in base alla legislazione vigente, l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Gli organizzatori (pubblici o privati) devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla manifestazione. In caso di controlli a campione, che possono essere eseguiti solo da parte delle forze dell’ordine, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Per certificazione verde (Green Pass) si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

-aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa dopo 15 giorni dalla prima dose e al completamento del ciclo vaccinale)

-essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

-essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Continuano ad essere in vigore le regole che accompagnano l’evento dallo scorso anno: è obbligatorio l’uso della mascherina e necessario mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, garantire un flusso ordinato dei movimenti e non accedere all’area della fiera con una temperatura corporea superiore a 37.5°

Ormai i Mercati Europei costituiscono un circuito di altissimo livello qualitativo (grazie anche alla preventiva selezione degli operatori), restaurano l’immagine del commercio su aree pubbliche, esaltano un campo in cui l’Italia vanta una tradizione ineguagliata a livello continentale, sia in termini qualitativo-professionali che legislativi.

Golosi e curiosi, quindi, sono attesi tra dalle decine di venditori che ogni anno partecipano all’appuntamento fisso, che da sedici anni richiama a Cervia moltissime persone per soddisfare tutti i palati e gli occhi. Il Mercato dei Sapori d’Europa, organizzato da FIVA Confcommercio Cervia in collaborazione con FIVA Confcommercio nazionale, Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio del Comune di Cervia, torna per la diciottesima edizione con il grande appuntamento che porterà in città numerosi turisti, motivati non solo dalla vacanza al mare ma anche dalla possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche e artigianali europee. Non a caso, nel circuito italiano dei mercati europei, che comprende venti appuntamenti in varie località, Cervia occupa un posto di primo piano per la qualità degli espositori presenti e per l’afflusso di pubblico.