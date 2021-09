Ravenna. Dante plus raggiunge le 500.000 visualizzazioni attraverso la realtà aumentata

Si è conclusa lo scorso 5 settembre la mostra Dante Plus 700 presso la Biblioteca Alfredo Oriani di Ravenna. La mostra ha patrocinio e contributo del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni e la compartecipazione del Comune di Ravenna.

Quest’anno sono stati esposti 150 artisti e artiste, spaziando dagli emergenti a quelli di fama internazionale, attraversando le più svariate tecniche artistiche e tecnologiche. La mostra ha raggiunto in 58 giorni consecutivi di apertura circa 25.000 visitatori, nel pieno rispetto della normativa Covid riuscendo a non creare assembramenti.

L’organizzazione ha deciso di tenere aperta la mostra il più possibile per organizzare al meglio l’accesso degli utenti e dare la possibilità a tutti di vederla, arrivando ad essere l’unica mostra della città aperta tutti i giorni e, in molte giornate, anche fino alle 23:00. L’ultima settimana si sono svolti turni di 13 ore al giorno.

Il dato più interessante è sicuramente quello delle visualizzazioni attraverso la realtà aumentata: l’opera singola più vista è stata quella di Daris Nardini con 49.140 visualizzazioni su Aria The AR Platform, mentre tutte le visualizzazioni delle opere sommate superano di poco le 500.000 visualizzazioni.

La mostra non si ferma qui e si dividerà in tre parti: una parte andrà a Faenza all’interno della mostra DANTE. Visioni del contemporaneo a cura di Alessandra Carini, Giovanni Gardini e Marco Miccoli che inaugurerà venerdì 10 settembre alle ore 18:30 presso la Chiesa di Santa Maria dell’Angelo. Una seconda parte verrà allestita in uno spazio temporaneo di proprietà della libreria Dante in via degli Ariani 16, che aprirà da sabato 11 settembre. Infine un’ultima installazione comparirà sotto i portici di via Corrado Ricci per l’evento Dantephemera 700 organizzato dalla Società Dante Alighieri e il Centro Dantesco dei Frati Minori Francescani.

Un’anteprima di Dante Plus 2022 sarà invece visibile al Darsena Pop Up con l’installazione di una testa gigante del Sommo Poeta costruita con materiali di recupero di Giordano Bezzi che inaugurerà ufficialmente giovedì 16 settembre alle 18:30.