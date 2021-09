Rossini Open: a Lugo sono di scena Bach e il sax con l’Exclusive Saxophone Quartet

“Se Bach avesse conosciuto il sax” è lo stuzzicante titolo del concerto di giovedì 9 settembre alle 21 nel confortevole Giardino di Villa Malerbi per il ROSSINI OPEN (è il concerto n. 15), con il rampante ensemble di sassofoni Exclusive Saxophone Quartet, formato da Valentina Renesto, Olga Costa, Francesca Simonelli e Stefano Angeloni.

Spesso ci si chiede “se Bach avesse conosciuto il pianoforte”, “se Bach avesse conosciuto il sintetizzatore, se Bach avesse conosciuto la chitarra elettrica… chissà cosa e come avrebbe scritto”. E se avesse conosciuto il sassofono, strumento inventato dal belga Adolphe Sax (1814-1894) esattamente un secolo dopo la sua morte?

Risponderà al quesito suonando Bach l’Exclusive Saxophone Quartet, nato nel settembre 2010 dall’unione di quattro musicisti provenienti da diverse singole esperienze di repertorio esecutivo, che si distingue per musicalità e freschezza, con programmi vari e in continua evoluzione fra musiche originali, trascritte o appositamente composte (da Roberto Scarcella Perino, Alessandro Fabbri, Raffaele Bellafronte, Edoardo Dinelli, Giuseppe Bruno).

Per questa occasione, si gioca a rieseguire Bach con un timbro sconosciuto ai tempi del compositore: quello potente, sensuale, avvolgente, nitido e ricco del sassofono, strumento moderno inventato a metà Ottocento che spopola fino ad oggi. Apre la serata il formidabile Terzo Concerto Brandeburghese in sol maggiore BWV 1048, in origine creato “per tre violini, tre viole e tre violoncelli col basso per il cembalo”.

Si prosegue nel gioco di trascrizione con il Rossini della Fantasia dal Barbiere di Siviglia (arrangiamento F. Leone), poi col Nino Rota della Dolce Vita (arrangiamento M. Ferraguti), infine col grande e geniale centenario Astor Piazzolla e i suoi Verano Porteño e Invierno Porteño tratti dalle Cuatro estaciones porteñas (Le quattro stagioni di Buenos Aires).

Venerdì 10 settembre alle 21, debutto in città per la quarantenne pianista greca Theodosia Ntokou, uno spumeggiante talento musicale che sta bruciando le tappe del successo internazionale, che ha entusiasmato l’oggi 80enne Martha Argerich (che si definisce ormai sua amica e mentore), con la quale ha di recente inciso un importante CD per la Warner Classics con musiche di Beethoven a quattro mani. L’originale interprete ellenica proporrà pagine di Chopin (Fantasia Improvviso e Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22), Beethoven (Sonata op. 31 n. 3 “La tempesta”) e Franz Liszt (Totentanz per piano solo S 126).

Sabato 11 settembre, sempre nel Chiostro della Collegiata, sarà la volta dell’esecuzione in forma oratoriale dell’opera “Moro per Amore” del grande compositore barocco Alessandro Stradella (1643-1682), con la direzione di Andrea De Carlo, cantanti e orchestra dello Stradella Young Project (con strumenti originali e prassi barocca) in collaborazione con l’Ensemble Mare Nostrum. Tre soprani, due contralti, tenore e basso, due violini e basso continuo, il libretto per l’opera, in 3 atti, è di Flavio Orsini, duca di Bracciano, che commissionò la musica a Stradella quando il compositore, nato a Bologna ma vissuto a Nepi in provincia di Viterbo e successivamente (e in modo alquanto turbolento, fino ad essere ammazzato dai sicari assoldati da un nobiluomo tradito) a Roma e Venezia, si trovava a Genova.

L’opera narra la storia di Floridoro, principe di Cipro, che travestito come Feraspe, un moro, si fa portare come schiavo in catene alla corte di Eurinda, regina di Sicilia. I due paesi sono in guerra e Cipro intende invadere la Sicilia. Il travestimento consente al principe di introdursi nell’isola per corteggiare Eurinda, la cui meravigliosa bellezza ha conquistato il suo cuore. Di qui il titolo Moro per amore, gioco di parole che significa ‘Un moro per amore’ oppure ‘Io moro per amore’, a seconda del contesto.

Ultima giornata di ROSSINI OPEN domenica 12 settembre con doppio appuntamento: alle 11 nel Cortile interno della Rocca Estense con il “Concerto Aperitivo” dei docenti della Scuola di Musica Malerbi. La sera alle 21 nel Giardino di Villa Malerbi, ecco l’arrivo dell’Ensemble di Fiati La Toscanini sul loro leggio ci saranno musiche originali per fiati di Mozart, Nino Rota e Charles Gounod.

Il costo dei biglietti è di 10 euro (posto unico) e 5 ridotti, tranne per i concerti alla Rocca sforzesca che sono a ingresso libero.

Vendita dei biglietti online sul sito www.vivaticket.com , presso la biglietteria del Teatro Rossini, Via Emaldi 47, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12, e la sera dello spettacolo ai rispettivi desk dei luoghi di spettacolo.

INFO: 0545 38542, info@teatrorossini.it, www.teatrorossini.it