Trasporto scolastico, tariffe agevolate per gli under26

La nuova campagna abbonamenti al trasporto pubblico “School Re-Start” per il prossimo anno scolastico offre diverse opportunità ai giovani Under 26 dei tre bacini Start Romagna, con tariffe differenziate in base ai percorsi.

Dal Comune di Cervia informano che nella pagina dedicata del sito Start Romagna https://www.startromagna.it/abbonamenti/under-26/ sono disponibili tutte le informazioni sia per il primo acquisto (con relativa tessera personale Mi Muovo presso i Punto Bus diffusi sul territorio) che per eventuali rinnovi, disponibili anche on line. Gli orari e i percorsi invernali entrano in vigore da lunedì 13 settembre. Per poter accedere alle detrazioni fiscali è necessario il pagamento tramite POS.

Il progetto ‘Grande’ della Regione Emilia-Romagna consente ad ogni studente under 14 di muoversi con gli autobus e i treni lungo il percorso casa-scuola e nel tempo libero, per la tratta coperta dall’abbonamento. Hanno diritto all’abbonamento gratuito Grande studentesse e studenti residenti in Emilia-Romagna nati nel periodo 2008-2015 che frequentano scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie inferiori), senza limiti di ISEE.

Tutte le info sul sito della Regione Emilia Romagna, al link https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis/grande. Sulla pagina tutte le condizioni e i passaggi necessari ad ottenere la gratuità.

Per il Progetto Grande, destinato agli Under 14, sono confermate le modalità dello scorso anno, che prevedono l’invio a casa della tessera immediatamente utilizzabile per i bambini residenti nelle città capoluogo che frequentano la scuola primaria; i ragazzi che frequentano la scuola secondaria invece devono accedere al portale Roger per richiedere il nuovo abbonamento, che può essere su tessera Mi Muovo oppure sullo smartphone.

Agli studenti delle scuole superiori è destinata la campagna Salta Su, articolata in due step successivi. Le domande per ottenere la tessera gratuita devono essere presentate online sull’apposito applicativo informatico predisposto dalla Regione che verifica il possesso dei requisiti (residenza in Emilia-Romagna e ISEE inferiore ai 30.000€). Una volta compilati correttamente tutti i campi previsti saranno rilasciati uno o più codici pin abbinati al codice fiscale dello studente, con il quale si potrà accedere al portale Roger messo a disposizione dalle società di trasporto pubblico della Regione Emilia-Romagna, tra cui Start Romagna, per l’emissione dell’abbonamento, anch’esso disponibile su card elettronica oppure attraverso l’app gratuita Roger da scaricare sul cellulare.

Per quanto riguarda l’utenza di Cervia è possibile rivolgersi anche alla Società di Trasporti SAC di Cervia.