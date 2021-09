Enrico Franceschini presenta a Lugo “Ferragosto”

Venerdì 10 settembre la biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo propone la presentazione dell’ultimo libro di Enrico Franceschini dal titolo “Ferragosto”, edito da Rizzoli 2021. La presentazione del volume si svolgerà presso il Chiostro del Carmine alle 18.

Spiagge traboccanti di turisti, mare invaso di pedalò e un caldo da scoppiare: è quasi Ferragosto sulla Riviera romagnola. Al Bagno Magnani una moglie sospetta che il marito la lasci ogni giorno da sola per raggiungere l’amante. Nel frattempo, un fotografo noto per il via vai di ragazze nel suo studio viene ritrovato assassinato in posa oscena. A investigare è Andrea Muratori detto Mura, giornalista in pensione e detective dilettante per vincere la noia, che a sessant’anni suonati si è ritirato in un capanno con il principale obiettivo di pescare, giocare a basket e ripetere vecchie storielle insieme ai “tre moschettieri”, i suoi ex compagni di scuola. Ma dietro a quelli che sembrano una banale questione di corna e un delitto a sfondo pornografico affiora un segreto che risale alla fine del fascismo

Enrico Franceschini è scrittore, giornalista e traduttore. Per la Repubblica ha ricoperto il ruolo di corrispondente nelle sedi di Londra, New York, Washington, Mosca e Gerusalemme. La sua opera Vivere per scrivere è stata finalista al Premio Estense nel 2018. Tra i suoi libri più recenti ci sono L’uomo della Città Vecchia edito (Feltrinelli), un romanzo che ha come sfondo la visita di Giovanni Paolo II a Gerusalemme nella primavera del 2000 e Bassa marea un giallo, pubblicato da Rizzoli nel 2019 e ambientato nella riviera romagnola.

Modera l’incontro la direttrice della biblioteca Luciana Cumino.

In caso di maltempo l’evento sarà spostato presso il Salone Estense in Rocca.

L’appuntamento verrà svoltò nel pieno delle normative anti-Covid, agli interessati verrà chiesto di esibire il Green Pass.