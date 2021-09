Mostra “Dentro | Fuori” al Museo Carlo Zauli di Faenza

Il Museo Carlo Zauli di Faenza organizza per venerdì 10 settembre alle 21 la mostra + talk “Dentro | Fuori“, a cura di Irene Biolchini. Il talk sarà con la curatrice e gli artisti in mostra. L’esposizione delle opere sarà visitabile fino a domenica 3 ottobre.

In Dentro|Fuori si presentano le più recenti esperienze di artisti contemporanei che hanno sviluppato la loro ricerca grazie alla collaborazione con centri della tradizione ceramica italiana. Una serie di opere che ribaltano le nostre certezze, permettendo di rivedere gli oggetti quotidiani con nuovi occhi. Una mostra ancora più essenziale dopo il confinamento, in cui la casa e tutto il suo mobilio sono stati una presenza fortissima nelle nostre vite. L’obiettivo è immaginare un nuovo quotidiano, reinterpretando tutto quello che ci sembra familiare e sicuro per aprirci con nuovo slancio verso l’incertezza. Dentro e fuori di casa, dentro e fuori la tradizione ceramica dei centri di produzione in cui gli artisti arrivano per portare le loro visioni.

Questa sarà l’occasione per parlare del volume dal titolo “VIVA. Ceramica arte libera”, edito da Gli Ori, di Irene Biolchini che include anche alcuni degli artisti in mostra, per riflettere sull’arte contemporanea, letta attraverso il linguaggio ceramico.

Artisti proposti e centri Ceramici. Valentina D’Accardi con il supporto di mCLp studio c/o Officina 900, Albisola Superiore | Francesco Ardini con il supporto di Ceramica Gatti 1928, Faenza (RA) | Diego Cibelli con il supporto di Real Fabbrica di Capodimonte, Napoli| Paolo Gonzato con il supporto di Manifattura San Giorgio, Albissola (SV)| Michele Guido con il supporto di Ivana Antonini di Ceramiche d’Arte Dolfi, Montelupo Fiorentino (FI) | Loredana Longo con il supporto di Stylnove, Nove (VI) | Matteo Nasini realizzata con il supporto di Antonio Bonaldi, Ruggero Carlesso e Geraldine Blais, Nove (VI) | Alessandro Roma con il supporto di Bottega Vignoli, Pantou Ceramic, Studio Andrea Salvatori, Faenza (RA) | Cosimo Veneziano con il supporto di Cantieri d’arte, Civita Castellana (VT).

Verrà richiesto il Green Pass ai sensi della normativa vigente.

Orari del MCZ:

MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 14.00 alle 17.00;

MERCOLEDÌ, VENERDÌ e SABATO dalle 10.00 alle 13.00.

Altre aperture solo su prenotazioni.

Informazioni e prenotazioni

MUSEO CARLO ZAULI, via della Croce n.6, 48018 Faenza (Ra)

museocarlozauli@gmail.com, +39 333 8511042.