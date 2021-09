Ravenna. “In fondo al mar”, giochi e laboratori al Parco della Fratellanza di via Cilla

Sabato 11 settembre, dalle 16 alle 18,30, nel parco della Fratellanza di via Cilla a Ravenna, ci sarà “In fondo al mar”, del Progetto Outdoor Education, una piacevole e divertente iniziativa per bambini e genitori, organizzata dall’Ufficio decentrato del Comune di via Maggiore, in collaborazione con l’associazione Fatabutega.

Le animatrici prepareranno nel parco tanti punti gioco e laboratori.

Queste iniziative outdoor hanno sempre suscitato grande interesse e partecipazione e, in questa occasione, Fatabutega presenterà le proposte laboratoriali del prossimo autunno presso il centro “La lucertola”. L’accesso è libero.