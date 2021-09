Ravenna. In via Cavour apre una nuova libreria

A Ravenna in via Cavour sta per aprire una nuova libreria della catena “Giunti al punto”, dell’omonima casa editrice Giunti. A riportarlo il Resto del Carlino di Ravenna.

La libreria, la cui inaugurazione è prevista entro il 19 settembre, ha rilevato il posto del negozio d’abbigliamento Stradivarius.

“Giunti al Punto” aprirà in un locale grande e la catena è presente sul suolo nazionale con 167 librerie.