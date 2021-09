Scuola comunale di musica di Bagnacavallo: aperte iscrizioni per il nuovo anno scolastico

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola comunale di musica di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Doremi, per il nuovo anno scolastico 2021-2022. In programma ci sono lezioni (dai 7 anni in su) di: pianoforte, violino, violoncello , chitarra acustica ed elettrica, basso, canto, saxofono, batteria, tromba, flauto traverso, fisarmonica. Vengono inoltre proposte propedeutica per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni, musica d’insieme, band, orchestra.

I corsi inizieranno in ottobre con calendario da concordare con il corpo docente al momento dell’iscrizione. Le lezioni si terranno nella nuova sede di via Togliatti 2 a Bagnacavallo. Per informazioni, costi e iscrizioni: associazionemusicaledoremi@gmail.com / www.associazionedoremi.altervista.org / 348 6940141