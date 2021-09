Ultimi giorni per visitare i Labirinti Effimero e Sospeso di Alfonsine: si chiude con un weekend di festeggiamenti

Ultimi giorni per visitare i Labirinti Effimero e Sospeso di Alfonsine, quest’anno dedicati al Purgatorio di Dante. Domenica 12 settembre, infatti, chiuderà i battenti l’originale opera, che dal 2007 ogni anno si rigenera e prende vita con nuovi percorsi e peculiarità capaci di rendere la location alfonsinese un unicum anche a livello nazionale. Per chiudere in bellezza, il Labirinto ha organizzato una due giorni (11 e 12 settembre) di festeggiamenti tra musica e buon cibo.

Il Labirinto Effimero si estende su una superficie di 70.000 metri quadrati con oltre 2 km di percorsi (larghi più di 2 metri, onde evitare incontri troppo ravvicinati fra i visitatori e rispettare le norme anti Covid-19). Il “Labirinto Sospeso”, che già da qualche anno si affianca a quello Effimero, propone un percorso di 2,5 km, su una superficie di 4.000 mq, realizzato con canne di bambù sospese e altro materiale di recupero. Con la chiusura dei labirinti si chiudono anche le mostre “Labyrinthus Hic Habitat Minotaurus” dell’artista internazionale Gunther Stilling e l’installazione “Selva”.

Costo del biglietto: Labirinto Effimero + Labirinto Sospeso + Mostra € 9 (€ 5 per bambini dai 4/12 anni). Orario di apertura: dalle 16 a mezzanotte.

L’Azienda agricola Galassi Carlo si trova in via Roma, 111 ad Alfonsine (RA).

Info e prenotazioni cell. 335 8335233 info@galassicarlo.com www.galassicarlo.com