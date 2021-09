Ambiente, lavoro e salute: presidio presso l’Autorità Portuale di Ravenna il 17 settembre di ambientalisti e Potere al Popolo

Il Collettivo Autonomo Ravennate, in collaborazione con Italia Nostra sezione di Ravenna, Legambiente Ravenna Circolo Matelda e Potere al Popolo Ravenna e Lugo e Friday for Future Ravenna, organizza un presidio per venerdì 17 settembre, dalle ore 11.30 alle ore 14.30 in via Antico Squero, nei pressi della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale. Motivo del presidio, le molte questioni che stanno sconvolgendo l’ambiente, la salute, i diritti dei lavoratori e in particolare la vicenda della motonave Berkan B. L’appuntamento è in zona testata Darsena di città lato via Antico Squero e di fronte al civico 27 di via Antico Squero. Il presidio è autorizzato dalla Questura di Ravenna e si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

Nella foto striscione appeso in zona Darsena, non lontano dalla sede dell’Autorità Portuale