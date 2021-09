Nuovo anno scolastico. Lunedì l’amministrazione faentina incontra gli studenti. Messaggio di augurio dell’assessora Laghi

Lunedì 13 settembre nella nostra regione sarà il primo giorno di scuola. Per la ripresa delle attività l’assessora all’istruzione del Comune di Faenza, Martina Laghi invia i saluti a tutti gli alunni, alle famiglie, agli insegnanti e al personale ausiliario da parte dell’amministrazione comunale.

“Cari studentesse, studenti, insegnanti e personale scolastico, si riparte al 100%. Non mi riferisco solo al fatto che si torna tutti a scuola, ma il mio vuol essere un invito ad affrontare l’anno con tutta l’energia che avete, con ottimismo, il desiderio di normalità dopo mesi difficili a causa dell’emergenza sanitaria. Mi piacerebbe però che voi ragazzi curaste in particolare le relazioni perché il legame tra coetanei e il rapporto di fiducia e di scambio coi vostri docenti è parte fondamentale della crescita personale e del benessere di ciascuno di voi. Siate propositivi coi vostri insegnanti, chiedete che vi ascoltino, siate creativi e non abbiate paura di fare nuove esperienze perché dopo questo periodo di isolamento ne avete ancora più bisogno. Vi auguro di cuore un buon anno scolastico”.

In occasione del primo giorno di scuola inoltre l’amministrazione comunale ha poi deciso di portare personalmente i propri saluti; lunedì in alcuni plessi scolastici degli istituti comprensivi della città e martedì in quelli delle superiori.

Questo il programma delle visite in base all’orario

Il vicesindaco Andrea Fabbri alle 8.30 sarà all’Istituto Sant’Umiltà. L’assessore Massimo Bosi alle ore 8,45 sarà alle elementari Martiri di Cefalonia. Alle 9, il sindaco, Massimo Isola porterà un saluto agli studenti della scuola media Strocchi nella sede di viale delle Ceramica e a seguire ai bambini delle elementari Carchidio. Sempre alle 9, l’assessora Milena Barzaglia sarà alla scuola media Europa mentre alle 10, l’assessore Davide Agresti, incontrerà gli studenti delle medie Lanzoni. Il presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi sarà invece, alle 10.15, alle elementari di Granarolo. Infine, l’assessora Martina Laghi, alle 10.30, porterà i saluti dell’amministrazione agli studenti della scuola media di Reda.

Martedì invece, la consigliera Luisa Martinez, delegata dalla Provincia all’edilizia scolastica, assieme all’assessora all’istruzione del Comune di Faenza, Martina Laghi saranno alle 8,30 dagli studenti dell’Itip Bucci, alle 9,30 incontreranno i ragazzi dell’Oriani e alle 11 quelli dell’Ipc Strocchi. Infine, giovedì 16, alle 8 le due rappresentanti istituzionali incontreranno i ragazzi delle quinte classi del Liceo Ballardini-Torricelli.