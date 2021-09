Rossini Open a Lugo: l’opera “Moro per amore”, l’ultimo capolavoro di Stradella prima d’essere ammazzato

L’opera Moro per amore su testo di Flavio Orsini del compositore barocco Alessandro Stradella (che fu ucciso dai sicari di un marito tradito) viene eseguita oggi al ROSSINI OPEN di Lugo (alle 21 nel Chiostro della Collegiata) in forma oratoriale da otto cantanti e dall’orchestra dello Stradella Young Project diretta da Andrea De Carlo. Nella trama il principe di Cipro si traveste da schiavo moro per conquistare il cuore della bellissima Regina di Sicilia. Dietro inganni e travestimenti si nasconde un racconto storico, politico e sociale della Roma del Seicento.

Il ROSSINI OPEN, giunto alla sua penultima giornata, propone l’opera di Stradella con la direzione del massimo esperto della musica stradelliana, il romano Andrea De Carlo, con i cantanti e l’orchestra dello Stradella Young Project. È l’ultima opera del suo ristretto catalogo, e anche la più ammirata dai posteri, in particolare dal compositore siciliano Salvatore Sciarrino, un grande innamorato della musica di Alessandro Stradella, al quale ha pure dedicato la sua ultima opera andata in scena al Teatro alla Scala nel novembre 2017: Ti vedo, ti sento, mi perdo. Ed è proprio grazie a Sciarrino e al suo insistente desiderio di riascoltarla eseguita dal vivo espresso con Andrea De Carlo (dal 2017 direttore del Festival Stradella di Viterbo e Nepi) che nasce questa nuova esecuzione in tempi moderni al Rossini Open, frutto della collaborazione con l’Ensemble Mare Nostrum.

Moro per amore, l’ultima opera di Alessandro Stradella (1643-1682) è un capolavoro senza tempo composto a Genova nel 1681 su libretto di Flavio Orsini, duca di Bracciano. Sotto il consueto intreccio di travestimenti, amori incrociati, equivoci e gelosie si nasconde un affascinante ritratto storico, politico e sociale della Roma di fine Seicento. Stradella, nacque a Bologna ma visse a Nepi in provincia di Viterbo e successivamente (e in modo alquanto turbolento, fino ad essere ucciso dai sicari di un nobiluomo tradito) a Roma, Venezia e Genova.

L’opera narra la storia di Floridoro, principe di Cipro, che travestito come Feraspe, un moro, si fa portare come schiavo in catene alla corte di Eurinda, regina di Sicilia. I due paesi sono in guerra e Cipro intende invadere la Sicilia. Il travestimento consente al principe di introdursi nell’isola per corteggiare Eurinda, la cui meravigliosa bellezza ha conquistato il suo cuore. Di qui il titolo Moro per amore, gioco di parole che significa ‘Un moro per amore’ oppure ‘Io moro per amore’, a seconda del contesto.

Andrea de Carlo, riconosciuto specialista della prassi esecutiva barocca, dirige cantanti e orchestra dello Stradella Young Project, che dal 2011 esplora con successo l’opera di Alessandro Stradella. Nell’esecuzione, che avverrà in forma oratoriale, si alterneranno ben otto voci: due soprani (Joanna Radziszewska e Alicja Ciesielczuk), un controtenore (Danilo Pastore), due mezzosoprani (Margarita Siepakova ed Eleonora Filipponi), un tenore (Carlos Arturo Gomes Palacio) e un basso (Masashi Tomosugi). L’orchestra dello Stradella Young Project è formata da strumentisti specialisti barocchi che suonano su strumenti originali o loro copie, con prassi esecutiva storicamente informata.

Lo Stradella Young Project nasce nel 2011 come strumento di formazione e inserimento professionale per giovani cantanti e strumentisti attraverso lo studio e l’esecuzione del repertorio barocco di compositori del Lazio e in particolare di Alessandro Stradella, uno dei più interessanti e sorprendenti musicisti di tutti i tempi, il cui linguaggio è un potente e ideale strumento didattico ma anche un collegamento tra l’esperienza formativa e quella professionale, tra l’eredità del passato e lo sviluppo degli artisti del futuro.

Roma è il luogo al mondo nel quale si è parlato latino più a lungo, e il teatro del passaggio all’italiano attraverso il volgare, dove si sono create le regole fonetiche della nuova lingua italiana: per questo motivo i compositori del Lazio e soprattutto A. Stradella, per la sua grande sensibilità nel mettere la parola in musica e per la formazione artistica completamente avvenuta in ambito laziale e romano, rappresentano il mezzo ideale per un lavoro tecnico e interpretativo frutto dell’originale ricerca di Andrea De Carlo sul rapporto tra lingua e musica.

Lo SYP ha realizzato serenate, opere, oratori e brani contemporanei spesso in prima esecuzione mondiale, esibendosi in importanti festival nazionali e internazionali e collaborando con istituzioni quali il Conservatorio A. Casella de L’Aquila, Il Conservatorio di Palermo, il Centre de Musique Baroque de Versailles CMBV, il Centro di Musica Antica della Pietà dei Turchini di Napoli, il Festival Barocco Alessandro Stradella, il Festival Grandezze & Meraviglie di Modena, l’Accademia di Belle Arti di Roma, il Teatro Torlonia di Roma, la Società di Concerti Barattelli di L’Aquila, la rassegna ArtCity del polo museale del Lazio, l’Oratorio del Gonfalone di Roma, il Festival di Musica Antica di Bucarest, il festival Festes Baroques en Terres du Sauternais, Il festival Pergolesi Spontini di Jesi, ottenendo il plauso del pubblico e della critica specializzata internazionale.

ROSSINI OPEN CHIUDE DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ultima giornata di ROSSINI OPEN domenica 12 settembre con doppio appuntamento: alle 11 nel Cortile interno della Rocca Estense con il “Concerto Aperitivo” di quattro docenti della Scuola di Musica Malerbi: il soprano Kelly McClendon, l’arpista Monica Micheli, il flautista Matteo Salerno e il pianista Denis Zardi, impegnati in musiche di Schubert, Liszt, Schumann, Chopi, Debussy, Genin e Piazzolla.

La sera alle 21 nel Giardino di Villa Malerbi, ecco l’arrivo dell’Ensemble di Fiati La Toscanini: sul loro leggio ci saranno musiche originali per fiati di Mozart, Nino Rota e Charles Gounod.

