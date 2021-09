WAM! Festival Faenza arriva al gran finale della prima parte: sarà una domenica densa di appuntamenti

WAM! Festival | Festival di Arti Performative Contemporanee a Faenza arriva al gran finale al gran finale della prima parte:

protagonisti della giornata di domani, domenica, saranno l’attore romagnolo Denis Campitelli e il suo Shakespeare, il saggista e teologo Vito Mancuso con una magnifica lectio magistralis, la danzatrice americana Stephanie Miracle e suoi Fakers e la poetessa Francesca Gironi con un lavoro corale e partecipato.

IL PROGRAMMA

Domenica 12 settembre // 9:30 presso Parco Malmerendi // teatro

A trebbo con Shakespeare

con Denis Campitelli

Domenica 12 settembre // 10:30 presso Parco Malmerendi // lectio magistralis

La mente innamorata

con Vito Mancuso

moderatrice Vania Bertozzi

Domenica 12 settembre // 18:30 presso cortile Ex-Cova // danza

Fakers Club: Episode 21 & 22

diretto da Stephanie Miracle and the Fakers

interpreti Johann Geidies, Jordan Gigout, Liliana Ferri, Charlotte Virgile and Alejandro Russo

musica Simon Camatta, Omar Zubair and Blue Dot Sessions

