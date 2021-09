Weekend di preview per Artevento, il Festival dell’Aquilone, con IMAGIN’ARIA a Ravenna

ARTEVENTO CERVIA 2021 41° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’AQUILONE si terrà dal 25 settembre al 3 ottobre sulla Spiaggia di Pinarella. Ormai conosciuto semplicemente col titolo ARTEVENTO CERVIA, il grande evento che dal 1981 identifica la città col suo poetico tema torna con un’edizione sempre più estesa e ricca di appuntamenti, celebrando l’aquilone non solo come oggetto d’arte, ma anche come emblema di un rapporto sostenibile con l’ambiente, paradigma di un dialogo multiculturale che riconosce proprio nell’antico oggetto volante il simbolo perfetto di pluralismo, libertà e pace.

Riprogrammato eccezionalmente in autunno per effetto della pandemia, il festival dedica la sua 41^ edizione al 700esimo anniversario della morte di Dante, celebrandolo sia con un aquilone dedicato che con un nuovo evento speciale, una preview IMAGIN’ARIA ambientata a Ravenna per due weekend.

11 e 12 settembre Darsena e Marina di Ravenna: “Pop Up Sky Gallery”

Nei giorni delle celebrazioni dantesche ARTEVENTO continua a volare con Pop Up Sky Gallery, scenografici display di aquiloni giganti su alcuni degli scorci più pittoreschi di Ravenna. Sabato 11 la performance si svolge in Darsena, davanti all’opera dello street artist Ericailcane, con la collaborazione dell’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, e nel contesto dell’iniziativa nazionale Italian Port Days, promossa per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuale. Domenica 12, l’omaggio nel vento si sposta invece sulla Spiaggia Libera adiacente la Diga Foranea Sud, a Marina di Ravenna, quasi a conclusione di un ideale percorso a ritroso in cui gli aquiloni di ARTEVENTO, dapprincipio accolti al Parco Teodorico, dopo essersi riavvicinati all’acqua in Darsena, ritornano infine alla spiaggia e al mare pronti al grande appuntamento con il 41° festival.