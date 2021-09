Al Planetario di Ravenna arriva il corso base di Astronomia pratica: aperte le iscrizioni

Al Planetario di Ravenna arriva il corso base di Astronomia pratica, che si terrà a partire dal 22 settembre. Riaprono infatti le scuole, compresa la scuola di Astronomia dell’ARAR! Dopo un periodo un po’ difficile per tutti, ARAR, che da quest’anno è diventata “Delegazione UAI” (Unione Astrofili Italiani), organizza il corso di base di Astronomia pratica dal titolo “COME SI OSSERVA IL CIELO”.

Il corso è suddiviso in 6 lezioni, 3 teoriche e 3 pratiche, che si terranno dal 22 settembre al 5 novembre 2021. E’ riservato ai soci ARAR, con la possibilità per i non soci di partecipare previa associazione; infatti il costo del corso per i soci è di € 10, mentre per i non soci è di € 20 comprensivi della tessera associativa (15 € per i minori di 16 anni).

Per informazioni e iscrizioni al corso telefonare, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30, al n. 054462534 oppure inviare una mail a info@arar.it.

Il programma dettagliato del corso: ARAR CORSO BASE DI ASTRONOMIA 2021