È in arrivo la finalissima di Faenza Rock: ecco i primi partecipanti

Martedì 14 settembre a partire dalle ore 20 e 30 nella Piazza Nenni, già della Molinella, a Faenza, ad ingresso libero e gratuito seguendo le norme anti covid, si terrà la finalissima della trentacinquesima edizione di Faenza Rock, la battle band piu’ longeva d’Italia e tra le prime a realizzarsi , nel 1986, in tutta Italia. Si esibiranno gli ospiti: uno straordinario duo musicale proposto dalla Scuola Sarti e la big band di Artistation insieme alle band Quarto Stato e Pioggia Noise , tra i vincitori delle ultime edizioni di Faenza Rock, mentre tra gi sfidanti alla finale di Faenza Rock sono gia’ stati inseriti dalla giuria i faentini Sevioh e Caveja, Viemme di Alfonsine e Alex Skrt da Fusignano, la cantautrice cesenate Gloria Galassi, ma altri si aggiungeranno. La serata sarà seguita dalla web radio Faenza Indies.

Il contest è aperto a tutti gli artisti singoli, rapper, band e altre formazioni giovani di qualsiasi stile musicale residenti a Faenza e in Romagna, fino a Bologna e Ferrara che presentino almeno un brano originale. Il vincitore avrà la possibilità di suonare alla finale di Faenza Rock il giorno Martedì 14 Settembre in Piazza Nenni a Faenza mentre il Vincitore suonerà al MEI 2021.

Tra i vincitori delle precedenti edizioni si ricordano, tra gli altri, i Nobraino, gruppo musicale rock di Riccione guidato da Lorenzo Kruger e Dylan Luppi, giovane cantautore faentino premiato l’anno scorso al MEI come Miglior Artista Emergente.

Per Informazioni: Casa della Musica del Comune di Faenza allo 0546/606756 (ore ufficio) e Pagina Facebook Casa della Musica