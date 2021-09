Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutati dopo l’incendio

La settimana scorsa nel nostro condominio, nel quartiere San Biagio, purtroppo c’è stato un incendio in un appartamento. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze fisiche su nessuno.

Scriviamo per ringraziare vivamente tutti coloro che sono intervenuti per aiutarci:

i Vigili del Fuoco, bravissimi e molto gentili, che hanno lavorato sul posto per 10 ore!

i Carabinieri e la Polizia Locale, che si sono occupati della sicurezza… e anche di tenere un po’ in la i tanti curiosi!

i servizi sociali del Comune, che hanno dato concreto aiuto a chi ne aveva bisogno

Hera per la rimozione del materiale incendiato

e speriamo di non dimenticare nessuno!

E’ poi molto bello testimoniare che il vicinato è stato molto sensibile, offrendoci sedie, acqua, ospitalità, conforto.

Grazie a tutte e tutti.

Andrea