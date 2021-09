Martedì 14 settembre incontro a Ravenna su “La logistica e il Pnrr. Scenari, opportunità, progetti per l’Emilia Romagna”

‘La logistica e il Pnrr. Scenari, opportunità, progetti per l’Emilia Romagna e l’Italia’ è il tema del confronto promosso da Confetra Emilia Romagna per martedì 14 settembre 2021 (ore 9) presso il Mercato Coperto di Ravenna in Piazza Andrea Costa.

“Sarà l’occasione per fare il punto sui finanziamenti previsti dal Pnrr sulla nostra regione, ma anche per ribadire alcuni punti fermi di Confetra ER: impegno alla collaborazione a tutti i livelli per valorizzare al massimo le risorse disponibili, drastico taglio dei passaggi burocratici per accrescere finalmente la competitività delle aziende, tema quest’ultimo al centro dell’attenzione di Confetra” spiegano gli organizzatori.

L’incontro terminerà con le conclusioni del presidente di Confetra Guido Nicolini e di Teresa Bellanova, vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità.

Il programma

Alle 9 sono previsti i saluti di apertura del sindaco Michele de Pascale, del Commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna, Giorgio Guberti, e del presidente di Confetra ER Danilo Belletti.

Ore 9.30 Sessione1:Le sfide del territorio

Le prospettive del sistema logistico e infrastrutturale regionale

Andrea Corsini –Assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio

Daniele Rossi –Presidente AdSP Mare Adriatico Centro Settentrionale –Porto di Ravenna

Marco Spinedi–Presidente Interporto Bologna

Bernard Kunz–Consigliere Hupac SA

Ore 11.15 Sessione 2: Le sfide del sistema Paese nello scenario mondiale

La logistica come politica di potenza globale. E l’Italia?

Alessandro Panaro –Responsabile SRM Dipartimento Economia Marittima

Silvia Moretto–Presidente Fedespedi

Ore 12.15 Conclusioni

Guido Nicolini -Presidente Confetra

Teresa Bellanova -Vice Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili

Per partecipare è necessario comunicare la propria presenza a: confetra.emiliaromagna@confetra.com

Per assistere da remoto: https://www.confetra.com/evento-confetra-er-14-9-2021/