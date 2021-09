Salta il primo giorno di scuola causa sciopero: la delusione dei bimbi al primo giorno di prima elementare

Buongiorno, queste poche righe per esprimere la rabbia e la delusione di stamattina 13 settembre 2021, primo giorno di scuola, primo giorno di una nuova avventura alla prima elementare. Scuola primaria Galliano Camerani, bambini in trepidazione, genitori emozionati.

Alle 9 tutti in fila per entrare, solo le prime classi, sezione A, B, C.

Prima A e prima C si entra. Prima B, la classe di mia figlia, sciopero.

Al di là del rispetto che nutro per il diritto allo sciopero, soprattutto se dettato da valide motivazioni, oggi trovo vergognoso far tornare a casa bimbi di 6 anni al loro primo giorno di scuola primaria.

Giorni e giorni di preparazione, trepida attesa soprattutto da parte dei bambini. Qualsiasi siano le motivazioni oggi non è giustificabile, soprattutto per i modi e i tempi per comunicare una così scellerata decisione.

Oggi avete negato a mia figlia e a tanti altri bimbi la possibilità di gioire insieme a tutti gli altri amichetti, entrati regolarmente, della prima emozione che si possa vivere a 6 anni, il primo giorno di scuola.

Un papà molto arrabbiato